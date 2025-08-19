Ova večera smanjuje nadutost za 30 minuta – a svi je jedemo pogrešno

Večera koja pomaže protiv nadutosti – ali svi je pripremamo pogrešno. Saznajte šta sabotira vaš stomak i kako da ga konačno olakšate.

Zvuči neverovatno, ali nije – večera koja može da smanji nadutost za samo 30 minuta zaista postoji. Problem je što je većina nas priprema na način koji poništava njen efekat. I ne, nije u pitanju nikakva egzotična dijeta, već obična kombinacija namirnica koju svi imamo kod kuće.

Šta zapravo pomaže?

Ključ je u jednostavnosti – kuvano povrće (posebno tikvica, šargarepa i brokoli), malo integralnog pirinča i začini poput kima, đumbira i peršuna. Ova kombinacija ne opterećuje digestivni sistem, podstiče varenje i smanjuje gasove. Ali trik je u načinu pripreme – ako povrće pržimo na ulju, dodajemo sir ili pavlaku, efekat se gubi.

Greške koje svi pravimo

Većina nas večeru pretvori u „tešku utehu“ – dodamo previše soli, masnoće, hleba sa strane, pa i gazirano piće. Sve to sabotira ono što bi trebalo da bude obrok za olakšanje. Čak i zdrave namirnice mogu izazvati nadutost ako se kombinuju pogrešno – na primer, pasulj sa mlečnim proizvodima ili sirovo povrće u večernjim satima.

Kako da večera stvarno pomogne?

Prvo – biraj termički obrađeno povrće, bez dodatnih masnoća.

Drugo – izbegavaj kombinacije koje fermentišu u stomaku (mlečni proizvodi + mahunarke).

Treće – začini su tvoji saveznici. Kim, komorač, đumbir i kurkuma ne samo da dodaju ukus, već i smiruju stomak.

Iskustvo pokazuje da male promene u pripremi večere mogu imati veliki efekat na varenje. Umesto teških dodataka poput pavlake, sira ili previše hleba, preporučuje se jednostavna kombinacija termički obrađenog povrća sa začinima koji umiruju stomak – poput kima, đumbira i peršuna. Ovakav obrok ne opterećuje digestivni sistem, a efekat olakšanja može se osetiti već nakon pola sata.

