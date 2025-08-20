Ovaj jednostavan trik razotkriva da li je piletina predugo stajala ili je zaista sveža

Prilikom kupovine mesa, ključno je obratiti pažnju na nekoliko faktora kako biste osigurali kvalitet, ali prodavci se često služe raznim trikovima i prevarama kako bi kupcima prodali meso koje je dugo stajalo i lošijeg je kvaliteta.

Pre kupovine bacite brz pogled na ambalažu i meso – zagrebački mesar za portal Zagreb.info upozorava da datum proizvodnje i rok upotrebe nisu isto, pa ne dozvolite da vas to zavara.

Provera datuma i oznaka na ambalaži

Datum proizvodnje pokazuje kada je kokoška zaklana, a rok upotrebe koliko dugo piletina može stajati u frižideru pre nego što postane rizična za konzumaciju. Uvek birajte pakovanja sa naznakom da je rok upotrebe što dalje u budućnosti.

Boja i izgled mesa

Sveža piletina ima bledo-roze nijansu i ujednačenu teksturu. Sivkasti ili zelenkasti tonovi, mrlje ili suva, naborana površina ukazuju na to da meso gubi svežinu i bolje ga je zaobići.

Miris koji otkriva sve

Neutralan ili skoro neprimetan miris ukazuje na svežinu. Ako primetite kiseo, amonijakast ili “riblji” miris, to znači da su se bakterije razmnožile i meso više nije bezbedno za jelo.

Tekstura i tečnost

Pri pritisku, sveža piletina brzo vraća oblik i deluje čvrsto. Lepljiva ili sluzava površina, kao i mutna ili žućkasta tečnost u pakovanju, znak su da je meso staro ili nepravilno čuvano.

Obratite pažnju na pakovanje

Naduta vakuumska ambalaža ukazuje na stvaranje gasova u mesu, dok bilo kakvo curenje ili prelom vakuma znači da je meso bilo izloženo vazduhu i kontaminirano.

Primena ovih jednostavnih koraka pomoći će vam da uvek uzmete zaista svežu piletinu i izbegnete neprijatna iznenađenja za stolom.

