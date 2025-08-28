Ovo je najzdraviji deo piletine, prema nutrucionistima

Među svim delovima piletine, jedno se ističe kao prava nutritivna bomba – idealna za sve koji žele da jedu ukusno, a pritom se brinu o zdravlju.

Pileća prsa – nutritivni ‘zlatni standard’

Pileća prsa sadrže svega 3,4 grama masti i oko 113 kalorija po porciji, a bogata su visokokvalitetnim proteinima, vitaminima i mineralima. Ovaj omiljeni deo pileta pruža potrebnu energiju bez osećaja teškog stomaka.

Dijetalna snaga i lako varenje

Pored niskog nivoa masti, pileća prsa imaju i nizak udeo holesterola, dok je sadržaj purina minimalan. Zahvaljujući tome, ovaj deo piletine lako se vari i blagotvorno deluje na opšte blagostanje organizma.

Neograničene kulinarske mogućnosti

Bilo da ih pripremate na roštilju, u rerni ili kuvana, pileća prsa se savršeno uklapaju u raznovrsne recepte. Kombinujte ih sa svežim povrćem i začinima po ukusu za obrok koji će zadovoljiti i oko i nepce.

Savršen izbor za aktivan stil života

Ako vam je cilj izgradnja mišićne mase ili održavanje zdrave telesne težine, pileća prsa su nepogrešiv saveznik. Brzo se spremaju, a svestranost pripreme omogućava da ih redovno unosite u ishranu bez monotonije.

Uključite ovaj nutritivno bogat i lagan deo piletine u svoje omiljene recepte i napravite ishranu zdravijom, ukusnijom i jednostavnijom za pripremu.

