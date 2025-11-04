Ovo jelo danas košta 50 evra, a nekada je bilo hrana samo za sirotinju

Poljički soparnik – nekada hrana za sirotinju, a danas simbol Dalmacije. Recept za pitu od blitve koju u restoranu plaćate 50 evra.

Soparnik je nekada bio jelo sirotinje, a danas se plaća pravo bogatstvo. Otkrijte kako je postao delikates dostojan 50 evra.

Spolja je zlatnosmeđ i hrskav, a iznutra mekan i mirišljav. To je poljički soparnik, jelo koje se s pravom smatra jednim od simbola Dalmacije. Ova tradicionalna poslastica potiče iz područja Poljica, između Splita i Omiša. Nekada je važila za skromno jelo koje se često nalazilo na trpezama siromašnijih porodica, dok je danas pravi gastronomski ponos i specijalitet Dalmacije. Jednostavno je, hranljivo i puno ukusa, pa ne čudi što se ponovo našlo na modernim jelovnicima dobrih restorana.

Soparnik je zapravo tanka pita od dva sloja testa između kojih se nalazi nadev od blitve i luka. Njegova čar leži u jednostavnim, ali kvalitetnim sastojcima, potrebni su samo brašno, voda, maslinovo ulje, so, blitva i luk. Tradicionalno se pripremao na ognjištu, na žaru i pepelu, što mu je davalo neponovljiv miris koji mnoge podseća na detinjstvo.

Nekada su ga domaćice često pravile kada bi se porodica okupila posle dnevnih poslova, ali i za veće praznike. Danas se, naravno, može peći i u savremenim rernama. Verziju za rernu lako možete napraviti i kod kuće, jer priprema nije zahtevna, potrebno je samo obezbediti prave sastojke.

Potrebni sastojci:

Za testo:

500 g glatkog brašna

250–300 ml vode

½ kašičice soli

3–4 kašike maslinovog ulja

Za nadev:

400–1000 g blitve (koristiti samo zelene listove, bez tvrdih stabljika)

½ glavice crnog luka ili nekoliko mladih lukova

malo maslinovog ulja i soli

po želji, seckani peršun

Za premaz nakon pečenja:

maslinovo ulje

zgnječeni beli luk

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno i so, pa postepeno dodajte vodu i maslinovo ulje. Mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo, zatim ga ostavite da odmori 20 minuta. Blitvu sitno naseckajte, dodajte luk, so, malo maslinovog ulja i, po želji, peršun. Testo podelite na dva dela i razvijajte u tanke krugove. Na prvi sloj rasporedite nadev od blitve i luka, pa pokrijte drugim slojem testa i pažljivo slepite ivice. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C dok ne porumeni. Nakon pečenja, premažite ga mešavinom maslinovog ulja i belog luka.

(Nova.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com