Ovo povrće jedemo stalno, a krije smrtonosne čestice: Dobro razmislite hoćete li ga opet jesti

Nova studija Univerziteta u Plimutu otkrila je da povrće može sadržavati hiljade čestica mikroplastike. Istraživači su pokazali da nanoplastika prolazi kroz prirodnu zaštitu korena i nakuplja se u jestivim delovima biljaka, što otvara ozbiljna pitanja o bezbednosti hrane.

Pronađena mikroplastika u rotkvicama

Dosad su čestice mikroplastike otkrivane svuda – od Marijanske brazde do vrha Everesta – ali njihovo prisustvo u povrću nije bilo potvrđeno. Eksperimenti na hidroponskom uzgoju rotkvica pokazali su da se mikročestice za samo pet dana uvuku u mesnati deo i izdanke korena.

Metodologija istraživanja

Istraživači su korenje rotkvica izlagali otopini sa mikroplastičnim česticama. Analize su otkrile da je čak 25% nanoplastike završilo u jestivom delu rotkvice, dok je 10% penetriralo sve do izdanaka, uprkos zaštitnom Casparijevom pojasu koji bi trebalo da filtrira štetne supstance.

Mogući zdravstveni problemi

Mikroplastika može nositi toksine i kancerogene hemikalije. Studije na glodavcima ukazuju na oštećenja creva, pluća, jetre i reproduktivnog sistema, dok preliminarni podaci kod ljudi povezuju izloženost s povećanim rizikom od srčanih bolesti i raka debelog creva.

Globalni alarm za bezbednost hrane

Ovo istraživanje potvrđuje da plastika nije problem samo okeana i morskih plodova, već i povrća koje svakodnevno jedemo. Naučnici upozoravaju da je neophodno dalje proučavanje mehanizama nakupljanja plastike u biljkama i procena dugoročnih posledica po ljudsko zdravlje.

