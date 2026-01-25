Ovu žitaricu niko neće da jede, a čudesna je za zdravlje: Čuva srce, jača kosti, odlična i za probavu

Ova zaboravljena žitarica je najbolja za zdravlje – puna gvožđa i magnezijuma, štiti srce, čuva liniju i jača ceo organizam.

Niko je ne jede, a ne znaju da je eliksir za dugovečnost i zdravlje.

Ponekad se najmoćniji lekovi i saveznici za dugovečnost kriju u najjednostavnijim namirnicama koje smo nezasluženo zaboravili. Proso je upravo jedna od takvih. Ova zaboravljena žitarica, koju su naši preci redovno jeli, dokaz je da je zdravlje nekada zaista „cvetalo“.

Proso je mnogo više od jeftinog sastojka; ono je riznica hranljivih materija koja istovremeno štiti srce, jača kosti i fantastično utiče na stomak.

Vreme je da je vratite na vašu trpezu!

Zaboravljena žitarica i njene super-moći

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji i obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare, pa nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja. Pošto je lako svarljiva, proso je jedna od retkih žitarica koja se preporučuje deci kao prva čvrsta hrana, ali i starijima.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Kaša od prosa pomaže i zdravlju nervnog sistema, zbog vitamina B1 koji sadrži, a zbog obilja vitamina B5 stres i pritisak se lakše oslobađaju. Naročito dobro utiče na zdravlje starijih ljudi, jer pozitivno utiče na zdravlje mozga, memorije i fizičkih sposobnosti.

Proso sadrži i puno gvožđa i magnezijuma, a kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće, jer je puno kalijuma koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizuje krvni pritisak i jača krvne sudove.

Dva brza recepta sa prosom koja morate probati

Donosimo vam 2 recepta za proso koji morate odmah uključiti u ishranu:

Proso i povrće

Potrebno je:

1 šolja prosa

1 glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 rendana šargarepa

300 grama kukuruza šećerca

malo masti, malo soli i bibera, kašičica kurkume.

Priprema: Na malo masti izdinstajte crni luk i rendanu šargarepu. Dodajte kukuruz šećerac i sitno iseckan beli luk. Prodinstajte sve pa dodajte i dobro opran i proceđen proso i začine. Sve promešajte, nalijte vode da cela smesa ogrezne i ostavite da se lagano krčka oko 10ak minuta. Promešajte i sklonite sa ringle.

Puding od prosa

Potrebno:

1 šolja prosa

1 jabuka

1 kruška

cimet

med

Priprema: Skuvajte proso i ocedite. Očistite i skuvajte jabuku i krušku. Izmešajte u blenderu proso, kuvanu jabuku i krušku. Dodajte med i cimet i sve poslužite kao puding.

Zdravlje koje ne košta mnogo!

Proso je dokaz da su naše bake imale rešenje za sve. Ova zaboravljena žitarica je savršen saveznik za srce, varenje i pamćenje, a uz to je izuzetno povoljna. Ne čekajte, vratite je u svoju kuhinju i osetite poboljšanje!

