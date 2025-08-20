Prava istina o krastavcima iz marketa: Ovo je razlog zašto ih pakuju u plastičnu foliju

Krastavci, specifični za naše područje koji se još nazivaju i kontinentalni krastavci često izazivaju negodovanje potrošača, ne zbog samog povrća, već zbog sloja plastične folije u koju su umotani.

Mnogi izbegavaju voće i povrće upakovano u plastiku, osim kada je ona neophodna, poput džakova krompira ili pakovanja koji grupišu proizvode radi lakše prodaje. A evo zašto se krastavci na ovaj način pakuju.

Dakle, zbog plastične folije, deo kupaca se radije opredeljuje za skuplje libanske krastavce, koji pored toga imaju i prepoznatljiviji ukus. Ipak, stručnjaci objašnjavaju da kontinentalni krastavci zahtevaju dodatnu zaštitu.

Zašto se kontinentalni krastavci pakuju u plastiku?

Prema rečima stručnjaka za prodaju voća i povrća, poznatog kao „Voćni štreber“ (Thanh the Fruit Nerd), folija na kontinentalnim krastavcima sprečava proces „transpiracije“ – gubitka vode iz ploda tokom vremena. Kada se krastavac preseče i ostavi u frižideru, otvoreni deo ubrzo postaje smežuran, suv i mekan upravo zbog gubitka vlage, prenosi Blic žena.

Plastična folija čuva tanku koru ovog povrća, naročito tokom transporta i izlaganja u rashlađenim prostorima supermarketa. Transport od farme do prodavnice traje od jednog do tri dana, na polici stoje još dan, dva, a kod kupca u frižideru u proseku od jednog do četiri dana pre konzumacije. To znači da može proći od tri do dvanaest dana pre nego što krastavac bude pojeden.

Statistika pokazuje da posle samo jednog dana krastavac može izgubiti oko 3% težine, a posle tri dana i do 10%. Nakon pet dana često postaje mek i neprivlačan za jelo.

