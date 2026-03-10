Otrov ili lek? Evo šta se dešava u telu ako pojedete proklijali beli luk – jedna promena je ključna

Proklijali beli luk donosi znatno više antioksidanata. Prestanite da ga bacate i saznajte kako da najbolje iskoristite zelene izdanke.

Da li redovno bacate proklijali beli luk misleći da je otrovan? Zadržite ga, jer pravite veliku grešku. Jedna promena unutar njega menja sve. Mnogi misle da su zelene klice znak kvarenja. Istina je potpuno drugačija.

Kada primetite te sitne zelene izdanke, pred vama se nalazi namirnica sa pojačanim dejstvom. Stari beli luk sa klicama nije izgubio svoja svojstva. On je zapravo započeo proces stvaranja novih, korisnih materija. U nastavku ćemo objasniti zašto ga treba sačuvati i kako on utiče na vaš sistem za varenje.

Da li je proklijali beli luk bezbedan za jelo?

Proklijali beli luk je potpuno bezbedan za jelo. Umesto da bude otrovan, on zapravo sadrži više antioksidanata nego svež luk. Zelena klica znači da se biljka budi i stvara nove zaštitne materije korisne za organizam.

Šta se dešava u telu kada pojedete beli luk koji je proklijao

Tokom rasta biljka proizvodi jake odbrambene spojeve radi zaštite od bolesti i insekata. Ista stvar se dešava kada se pojave zeleni izdanci na luku. Unošenjem ovakvog luka, unosite i te pojačane odbrambene materije u svoje telo. Vaš imuni sistem dobija dodatnu podršku.

Aleksandra Zakarova pokazala je u studiji o antioksidativnoj aktivnosti belog luka, objavljenoj u „Journal of Agricultural and Food Chemistry“ 2014. godine, da klijali beli luk star pet dana sadrži znatno više antioksidanata u poređenju sa svežim glavicama. Ti antioksidansi mogu pomoći vašem telu u borbi protiv slobodnih radikala i oštećenja ćelija.

Nutricionisti ističu da klijali beli luk lakše pada na želudac. Svež luk često izaziva gorušicu zbog jake koncentracije određenih sumpornih jedinjenja. Neki podaci sugerišu da proces klijanja smanjuje oštrinu ukusa, što znači manje probavnih smetnji nakon obroka. Vaš organizam lakše vari ovakav luk, a crevna flora ostaje netaknuta.

Kako da najbolje upotrebite izdanke belog luka u kuhinji

Probajte da dodate proklijali beli luk u kuvana jela ili topla predjela. Seckajte ga sitno zajedno sa zelenim delom. Zbog blažeg ukusa, odličan je za dresinge, marinade i lagane soseve. Neće dominirati jelom kao svež luk.

Uradite sledeće kada pripremate obrok:

Isecite čen na pola i proverite boju klice.

Zadržite samo svetlo zelene i sveže klice.

Dodajte ih na samom kraju kuvanja da sačuvate hranljive materije.

Koristite ga za pripremu domaćeg humusa ili namaza od sira.

Pomešajte sitno seckane klice sa maslinovim uljem za preliv preko salate.

Obratite pažnju na teksturu samog čena pre nego što ga upotrebite. Greška koju mnogi prave jeste upotreba suvih i smežuranih čenova. Zdravi izdanci belog luka rastu isključivo iz čvrstih i jedrih čenova. Klica je pomalo gorka. Ako kuvate jelo sa osetljivim balansom ukusa, razmislite o prilagođavanju začina.

Kada stare glavice ipak treba baciti

Nije svaki luk sa klicom dobar za jelo. Morate znati razliku između prirodnog rasta i kvarenja. Ako primetite buđ, crne tačkice ili osetite oštar, neprijatan miris, odmah ga bacite. Takav luk može izazvati ozbiljne stomačne tegobe i mučninu.

Trudite se da luk čuvate na tamnom, hladnom i suvom mestu. Pravilno skladištenje sprečava razvoj gljivica. Klijanje je potpuno prirodan proces, ali truljenje nije. Ako niste potpuno sigurni u kvalitet namirnice, bolje je uzeti novu glavicu iz špajza. Ne vredi rizikovati zdravlje zbog jednog čena.

Na koji način vi najčešće koristite stari beli luk sa klicama u svojoj kuhinji i da li ste nekada ranije probali da jedete zelene klice umesto da ih bacite?

Da li se klica iz belog luka mora vaditi?

Klicu ne morate vaditi jer je potpuno jestiva i veoma zdrava. Vađenje se preporučuje samo ako vam smeta njena blaga gorčina u jelu.

Koliko dugo ovakav luk sme da stoji?

Glavice možete koristiti najviše nekoliko nedelja nakon pojave klice. Čim čen postane mekan ili smežuran, vreme je da ga bacite.

Da li se od proklijalog belog luka može posaditi novi?

Da, svaki čen sa klicom možete posaditi u zemlju. Uz redovno zalivanje i sunčevu svetlost, izrašće nova biljka sa svežim zelenim perima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

