Samo retki znaju: Evo zašto je kuvani paradajz zdraviji od svežeg

Kuvani paradajz ima veći nutritivni značaj od svežeg, ali u ovom procesu gubi značajne količine vitamina C. Kuvanjem se, međutim, povećava sadržaj likopena, koji je jak antioksidans.

Tajna je u likopenu

A zašto je to tako time se ozbiljno bavio doktor Josef Mercola, nutricionista i osteopata, kolumnista u prestižnom „New York Times“, koji je u istraživanjima došao do podatka da bi najkraći odgovor na sva pitanja bio – moćni antioksidant likopen.

Iako se on nalazi i u drugim namirnicama, poput grejpfruta, guave, papaje i lubenice, došlo se do podatka da je paradajz primarni izvor ovog oksigeniranog karotenoida koji je zaslužan i za njegovu crvenu boju. Iako likopenu nedostaje provitamin A, koji se može naći u beta-karotenu, on ima najjače antioksidativno svojstvo i smatra se delotvornijim od drugih vrsta karotenoida, kao i drugih antioksidativnih hranljivih materija i vitamina u paradajzu.

Likopen se u paradajzu nalazi unutar njegovog ćelijskog zida. Kada se paradajz kuva, ćelijski zid puca i tako se oslobađa veća količina ovog moćnog jedinjenja.

