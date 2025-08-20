Stara srpska tradicija: Posni doručak naših predaka držaće vas sitim pola dana

Ovakav doručak će svaki post, što se hrane tiče, učiniti slađim i lakšim

Nema razloga da ne jedete ukusnu hranu samo zato što postite, naprotiv. Stara srpska hrana i pomalo zaboravljeni recepti podsetiće vas da

Ječam je zaboravljeno blago – sporije se kuva od ovsenih pahuljica, ali daje puniji ukus i odličnu teksturu. Suve šljive dodaju slatkoću, a orasi hrskavost. Sve zajedno čini doručak koji greje i telo i dušu.

Sastojci (za 2 osobe):

100 gr ječmenog zrna (oguljenog, ne pahuljica)

6-8 suvih šljiva

2 kašike seckanih oraha

prstohvat soli

½ kašičice cimeta (po želji, za „internacionalniji“ doručak)

voda za kuvanje

Priprema:

Ječam potopite preko noći u hladnoj vodi (ili bar 2–3 sata da omekša).

Procedite i stavite da se kuva u svežoj vodi (odnos je 1 mera ječma na 3 mere vode).

Dodajte prstohvat soli i kuvajte na tihoj vatri oko 40-50 minuta, dok zrno ne omekša.

Pred kraj kuvanja dodajte, kako volite – ili cele ili sitno seckane suve šljive i, ako se odlučite da ga koristite, cimet. Kada je kaša gotova, sklonite s vatre i umešajte seckane orahe.

Po želji, dodajte malo tople vode da razredite teksturu, ili ostavite gušće.

Ovakvoj kaši možete da dodate kašičicu domaćeg pekmeza od šljive, ali pošto idemo na najzdraviju moguću varijantu – onda pekmez bez šećera. Uz šolju čaja od nane ili kamilice, verovatno ćete pomisliti – pa ovo je doručak koji će, što se hrane tiče, svaki post učiniti slađim i lakšim.

