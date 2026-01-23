Za nas je smeće, drugi sjajno zarađuju: Sušena kora ovog voća prodaje se za 9.320 evra

Kora vrednija od zlata. Sušena kora mandarina u nekim delovima sveta postaje vredna roba koja je s godinama sve dragocenija.

Na prvi pogled deluje neverovatno, ali sušena kora ovog voća dostiže neverovatno visoke cene na tržištu.

Mandarine su jedno od najomiljenijih agruma na svetu – sočne, slatke i osvežavajuće, sa neodoljivim mirisom koji budi čula. Osim što je prava riznica vitamina C i drugih hranljivih materija, njihova kora krije bogatstvo ukusa i lekovitih svojstava. U nekim delovima sveta, kao što je kineski Sinhui, sušene kore mandarina nisu samo sastojak u kuhinji, već i vredna roba koja sa godinama postaje sve dragocenija.

Na prvi pogled, Sinhui deluje kao sasvim običan deo grada Jiangmen, koji se nalazi u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Ali sa dolaskom jeseni i zime, ovaj kraj ispunjava specifičan, opojan miris – miris sušenih kora mandarina, poznatih kao čenpi. Za lokalno stanovništvo taj miris simbolizuje nešto mnogo vrednije od običnog citrusa – miriše na pravo bogatstvo.

Na kantonskom dijalektu, reč za mandarin zvuči isto što i reč za „zlato“ – „gam“. Stoga nije iznenađujuće što su ljudi iz Sinhuija od davnina smatrali ovo voće dragocenim. Međutim, ono što mandarinu sa ovog podneblja zaista izdvaja nije samo njena simbolika, već i neverovatan kvalitet kore, koja zahvaljujući specifičnom sastavu zemlje i vode dostiže visoke cene na tržištu.

Skupa kora

Sušene mandarine iz Sinhuija smatraju se pravim rudnikom mikronutrijenata. Proces sušenja traje najmanje tri godine, a postoji nekoliko varijanti ovih kora: zelene kore dolaze od nezrelih mandarina, svetle ili crvene se beru u novembru, dok su velike crvene mandarine potpuno zrele tek u decembru. Ima i onih ubranih posle zime, sa većim sadržajem šećera.

Sušena kora mandarine se često koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini za poboljšanje varenja, jačanje slezine i respiratornog sistema, a bogate su antioksidansima i flavonoidima koji pomažu u regulisanju krvnog pritiska.

Što je čenpi stariji, to je veća njegova vrednost. Poput vrhunskog vina, kore mandarina koje su prošle kroz dug proces zrenja postižu neverovatne cene. Na primer, kilogram sušenih kora iz 1968. godine prodat je na aukciji u Hong Kongu za vrtoglavih 9.320 evra. Trenutno pola kilograma 50-godišnjeg čenpija može da dostigne cenu od 8.875 evra. Celokupna industrija vezana za čenpi procenjena je na skoro 3 milijarde evra, što dokazuje da su ove skromne kore prava zlatna koka kineske trgovine.

(dnevno.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com