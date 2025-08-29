Zbog ove greške u salati, telo ti ne uzme ni pola što vredi – a svi je pravimo

Greška koju svi pravimo kad pravimo salatu – i zbog koje telo gubi najvrednije nutrijente.

Praviš salatu, misliš da radiš nešto dobro za svoje telo – a zapravo ga sabotiraš. I to zbog jedne sitnice koju skoro svi ignorišemo.

Greška nije u sastojcima, već u redosledu. Ako prvo posoliš povrće, pa dodaš sirće, a tek na kraju maslinovo ulje – telo ne može da iskoristi ni pola nutrijenata koje si mu dao.

Zašto? Zato što maslinovo ulje treba da bude prvi sloj. Ono stvara zaštitni film koji pomaže telu da apsorbuje vitamine rastvorljive u mastima – A, D, E i K. Ako ga dodaš na kraju, većina tih vitamina ostaje neiskorišćena.

Još gore – ako koristiš sirće pre ulja, ono može da „ispere“ deo korisnih supstanci iz povrća, pogotovo ako salata stoji duže.

Kako da popraviš stvar?

Najpre dodaj maslinovo ulje, pa lagano umešaj povrće. Tek onda dodaj so, sirće ili limun. Tako ćeš telu dati šansu da uzme sve što vredi iz tvoje salate.

Ovo nije neka nutricionistička filozofija – ovo je jednostavna praksa koja pravi razliku.

Ako već praviš salatu da bude zdrava, neka zaista i bude.

