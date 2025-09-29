Znaš li kako trgovci kriju hemiju u povrću – i kako da je prepoznaš pre nego što kupiš?

Foto: Krstarica/AI

Da li znaš kako trgovci maskiraju hemiju u povrću? Evo trikova koje koristiš već danas.

Da, trgovci koriste niz trikova da sakriju hemiju u povrću – od veštačkog sjaja do manipulacije bojom i mirisom. Na prvi pogled izgleda sveže, ali iza kulisa često stoji niz tretmana koji produžavaju rok i maskiraju stvarno stanje. Evo kako da ih prepoznaš.

Kako trgovci maskiraju hemiju u povrću?

Trgovci koriste vizuelne trikove da povrće izgleda zdravo i sveže, iako je tretirano hemikalijama.

Najčešći trikovi uključuju:

  1. Sjaj na kori – Povrće se prska voskom ili uljem da bi izgledalo sveže i sočno.
  2. Prejaka boja – Boja se pojačava svetlom ili hemijskim sredstvima da bi delovala prirodno.
  3. Miris koji vara – Neka povrća se prskaju aromama da bi mirisala kao da su tek ubrana.
  4. Zamagljene vitrine – Para u vitrinama stvara iluziju svežine, ali često skriva starost.
  5. Pakovanje koje odvlači pažnju – Ambalaža sa zelenim motivima i natpisima „eko“ bez ikakve kontrole.

Kako da prepoznaš hemijski tretirano povrće?

Postoje jednostavni koraci koje možeš da primeniš pre nego što staviš povrće u korpu.

  1. Pogledaj koru – Ako je previše sjajna i glatka, verovatno je tretirana.
  2. Pomiriši – Povrće bez mirisa ili sa „plastičnim“ mirisom nije sveže.
  3. Dodirni – Ako je previše tvrdo ili gumeno, moguće je da je hemijski očuvano.
  4. Proveri poreklo – Uvek traži deklaraciju i poreklo. Lokalno povrće ima kraći lanac snabdevanja.

Izbegavaj savršeno oblikovane komade – Priroda nije savršena. Ako svi komadi izgledaju isto, nešto nije u redu.

Koje povrće je najčešće tretirano?

Najčešće se hemijski tretiraju:

  • paradajz
  • krastavac
  • paprika
  • zelena salata
  • šargarepa

Ovo su vrste koje najbrže gube svežinu, pa ih trgovci najčešće „osvežavaju“ hemijom.

Kako da kupuješ pametnije?

Ako želiš da izbegneš hemiju u povrću, koristi ove savete:

  • Kupuj na pijaci od proverenih prodavaca
  • Biraj sezonsko povrće
  • Pitaj za poreklo i način uzgoja
  • Operi povrće u rastvoru sode bikarbone pre upotrebe
  • Ne nasedaj na „eko“ etikete bez sertifikata

Kako da ne budeš prevaren?

Ne veruj samo očima – sjaj i boja mogu da lažu

  • Koristi čulo mirisa i dodira
  • Pitaj, proveri, informiši se
  • Biraj lokalno i sezonsko
  • Operi temeljno pre jela

Zdravlje počinje od izbora. Ne dozvoli da te ambalaža i svetla prevare.

