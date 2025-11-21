Znate li koliko dugo pečenje i riba sme da stoji u frižideru? Nakon ovog roka možete da ih bacite

Svaka vrsta mesa i ribe ima svoj rok trajanja, čak i na hladnom. Pečena riba može da se čuva do 5 dana. Nakon toga je bacite.

Ostatke hrane uvek treba staviti u frižider u roku od dva sata od pripreme kako bi se sprečilo razmnožavanje bakterija. Svaka vrsta mesa ima svoj rok trajanja, čak i na hladnom. Pečenu ribu možete da čuvate dva do pet dana u frižideru.

Ostavljanje hrane za kasniju upotrebu, naročito posle praznika ili slava, donosi mnogo pitanja, posebno kada je reč o mesu i mesnim proizvodima.

Svinjetina i crveno meso

Crveno meso, kao i pečenje, mogu da stoje u frižideru do pet dana, a mogu da se zamrznu na period od 4-12 meseci. Nakon toga, meso više nije za upotrebu. Preostalo obrađeno meso će trajati 3-4 dana u frižideru, i 2-6 meseci u zamrzivaču.

Riba je namirnica koja se brzo kvari.

Riba je jedna od onih namirnica koje mogu da se čuvaju u zamrzivaču, ali na žalost ne previše dugo.

Riba je namirnica koja se brzo kvari i čak i u zamrzivaču njeno stajanje ne treba da bude više od 2-3 meseca.

Kod pravilne obrade, nemasne ribe mogu da se čuvaju u zamrzivaču oko 3 meseca, a masne – ne više od 2 meseca.

Istovremeno, riba se u frižideru takođe ne može čuvati dugo. Sveža riba može da se čuva 2-3 dana. Ako imate kuvanu ribu, ona može da u frižideru stoji 2-4 dana. Pečena riba od 2 do 5 dana, a dimljena riba od 5 do 6 dana, piše Bonapetit.rs.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u frižideru bi trebalo da se pojede za nedelju dana, a kobasica u roku od dva dana. I jedno i drugo se može zamrznuti na mesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva meseca.

Mleveno meso

Mleveno meso, bilo da je u pitanju junetina, svinjetina ili piletina, može da stoji u frižideru jedan do dva dana, a mogu da se zamrznu na period od tri do četiri meseca.

Piletina

Sirova piletina traje samo dan ili dva (na temperaturi od 5 Celzijusovih stepeni ili hladnije). Do godinu dana u zamrzivaču (na temperaturi od -18 ili hladnije). Kuvana piletina može da stoji u frižideru nekoliko dana. Može i da se zaledi pa da se pojede u razmaku od dva do šest meseci.

Salame i viršle

Viršle i salame mogu u frižideru mogu da budu dve nedelje neotvorene. Trebalo bi nakon otvaranja da se pojedu najduže za pet dana, piše “Reader’s Digest“. U zamrzivaču će trajati mesec do dva meseca.

(Krstarica/Blic Žena)

