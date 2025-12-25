12 fantastičnih razloga da jedete jabuku sa korom svaki dan

Jabuka sa korom sadrži 20 odsto više kalcijuma i 19 odsto više kalijuma nego kada je bez nje. Ima više razloga da jedete jabuku sa korom.

Malo ko ne voli jabuke, a ako ih ne volite grickati same, onda ih sigurno volite u kolačima i napicima. Ali kada sledeći put jedete jabuku ne ljuštite koru, jer na taj način oduzimate mnoge hranljive vrednosti. Operite ih pravilno i pojedite jabuku sa korom.

Asocijacija za svežu hranu je prošle godine izdala izveštaj koji kaže kako su jabuke uz grožđe najprodavanije voće u Americi.

Jesen je doba kada možemo i sami brati fine jabuke s drveta, ali su dostupne tokom cele godine.

Ako jedete jabuku bez kore, gubite puno, a da toga niste ni svesni jer baš ona sadrži brojne nutrijente. Kora jabuke sadrži folate koji se pronalaze u voću kao i većinu vitamina E i K, polovina vrednosti gvožđa i trećina vlakana.

Jabuka kojoj niste uklonili koru sadrži 20 odsto više kalcijuma i 19 odsto više kalijuma nego kada je bez nje.

Kora nudi i netopiva vlakna koja će vas zasititi i pomoći probavnom sistemu u radu. Isto tako sadrži oko trećinu antioksidanata jabuke, što će sigurno pomoći da zaštitite zdravlje.

Problemi sa plućima

Ukoliko imate problema sa disanjem i plućima pojedite jabuku zajedno sa korom. Osetićete olakšanje. Supstanca u kori jabuke kvercetin pomaže u pravilnom funkcionisanju pluća.

Zaštitite memoriju

Kvercetin u kori jabuke takođe štiti moždane ćelije od oštećenja i sprečava gubitak pamćenja. Takođe, ovaj sastojak povećava koncentraciju. Ovo je jedna od najboljih zdravstvenih prednosti kore jabuke.

Dobra za dijabetičare

Kora jabuke reguliše nivo šećera u krvi. Antioksidanti u kori jabuke smanjuju aktivnost enzima koji prodiru kroz skrob u šećere, čime se smanjuje nivo šećera u krvi.

Problemi sa očima

Lekovita svojstva kore od jabuke smanjuju rizik od katarakte.

Kamen u žuči

Kora jabuke je bogata vlaknima i time sprečava nagomilavanje kamenčića u žuči. Oni su formiraju zbog previše holesterola, a vlakna uklanjaju holesterol.

Zdravlje zuba

Kora jabuke sprečava propadanje zuba i nastanak karijesa. Ukoliko jabuku jedete zajedno sa korom vaši zubi će postati beli i zdravi povećanjem lučenje pljuvačke u ustima.

Dobra za anemiju

Jabuke sa korom je posebno važno jesti tokom trudnoće, jer je kora jabuke bogata folnom kiselinom i gvožđem. Kora jabuke je bogata kalcijumom, fosforom, kalijumom, magnezijumom i cinkom itd. Takođe sadrži gvožđe, što je dobro za anemične osobe.

Dobra za kosti

Kalcijum u kori ​​jabuke će vam pomoći da održite zdrave kosti. Kalcijum je neophodan za zdravlje kostiju. Gubitak kalcijuma može dovesti do slabih i krhkih kostiju i do nastanka osteoporoze.

Mršavljenje

Kora jabuke sadrži enzim – urzolinsku kiselinu. Ona pomaže da se smanji težina. Ako ste gojazni ili želite da smanjite težinu onda jabuku jedite zajedno sa korom.

Štiti od bolesti

Kora jabuke je bogata flavonoidima, fitohemikalija i antioksidantima. Oni su važni u održavanju dobrog zdravlja i blagostanja. Oni jačaju imuni sistem i pomažu telu da se bori sa infekcijama.

Štiti od različitih vrsta raka

Kora jabuke sadrži jedinjenja koja se nazivaju triterpenoidsi. Ova jedinjenja pomažu da se zaštite od kancera, kao što su rak jetra, dojke i debelog creva.

Srce i probavni sistem

Kora jabuke sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Skoro sva vlakna u jabuci se nalazi u kori. Ova vlakna pomažu u sprečavanju srčanih bolesti, snižavanju nivoa holesterola i takođe pomažu za lečenje zatvora.

