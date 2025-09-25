13 ‘sirotinjskih’ jela iz vremena Jugoslavije koja smo obožavali, danas ih se rado sećamo!

Svako od nas ima sećanje na neko jelo koje je nekada u Jugoslaviji bilo tolio popularno i voljeno, a danas je skoro pa zaboravljeno. Zbog toga što nam za njihovu pripremu nije potrebno mnogo namirnica, nazvali smo ih „sirotinjska jela“

Bilo da je razlog bio ograničena ponuda u prodavnicama ili neimaština, „sirotinjska jela“ su se spremala sa vrlo malo namirnica. Često su to i najukusnija jela kojih se rado sećamo iz vremena stare Jugoslavije.

Evo nekih od najukusnijih jela iz ne tako davne prošlosti koja se danas sve manje pripremaju.

1. Sladak kupus bez mesa

Ovaj zdrav ručak, lagan i jeftin lako ćete napraviti. Da bi bio ukusniji dodajte kupusu i drugo povrće crni luk (koji prvo propržite), šargarepu, papriku, beli luk ako volite, paradajz i peršun.

2. Restovani krompir

Proprženi crni luk dodajte kuvani krompir i izgnječite, zatim začinite alevom paprikom, solju i biberom po želji.

3. Hleb, mast i aleva paprika

Iako će mnoge starije ljude podsetiti na detinjstvo, ovo jelo je nezamislivo za našu decu.

4. Krompir kuvan u ljusci

Ništa jednostavnije. Poslužite ga uz sir, napravite paradajz salatu i spreman je ručak koji je idealan za vruće letnje dane.

5. Kljukuša

Narendajte oljušteni krompir, dodajte so, biber i sitno seckani crni luk. Zatim sipajte brašno i mešajte uz dodavanje vode (da bude malo gušće nego za palačinke). Izlijte u podmazanu tepsiju i pecite oko pola sata na 250 C.

6. Stari hleb udrobljen u kiselo mleko

Kada ne znate šta ćete za doručak ili večeru, udrobite hleb u hladno kiselo mleko ili jogurt. Čak i mnoga deca to vole.

7. Klot pasulj

Pasulj je dovoljno kaloričan i pun belančevina tako da mu meso uopšte nije potrebno. Šargarepa, paprika i luk su odličan dodatak pasulju.

8. Popara

Stari hleb u komadićima nadrobite u vreloj vodi. Zagrejte ulje ili mast i kada bude vrelo prelijte, umešajte, dodajte sir ili kajmak. Može da se pravi i sa mlekom umesto vode, može i bez masti i vrelog ulja.

9. Prženice

Umesto da za doručak ili večeru jedete suvomesnate proizvode pune aditiva, napravite prženice i popijte jogurt.

10. Krompir čorba

Propržite luk i šargarepu, dodajte krompir isečen na kockice, nalijte vodu, kuvajte, zatim dodajte sok od paradajza i začinite. U krompir čorbu možete dodati i drugo povrće po želji, na primer paprike.

11. Jabuke u šlafroku

Kolutove jabuka umočite u smesu za palačinke i i ispržite na vrelom ulju, zatim pospite šećerom u prahu.

12. Stari hleb sa mlekom i šećerom

Hleb isečen na kockice pošećerite i prelijte vrelim mlekom. Velika je šteta što je danas svaki hleb prepun aditiva, tako da je to veće zlo nego što biste uneli malo šećera.

13. Pita zalivača

Ništa jednostavnije – poređajte kore, malo zamastite, a pečeno zalijte vrelom vodom!

(Novi.ba)

