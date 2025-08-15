15 namirnica koje mogu da budu smrt za osobe sa visokim pritiskom, upozoravaju lekari

Foto: pexels.com/tim-samuel

Visok krvni pritisak predstavlja tihi rizik koji može da dovede do ozbiljnih posledica, uključujući oštećenje srca, bubrega i krvnih sudova. Stručnjaci upozoravaju da određene namirnice, bogate natrijumom i lošim mastima, dodatno opterećuju cirkulaciju i skraćuju život kod osoba sa povišenim pritiskom.

Hrana puna natrijuma

Prekomeran unos soli vodi do zadržavanja vode u krvnim sudovima, što podiže pritisak. Evo namirnica u kojima se krije najviše natrijuma:

  • Kifle i perece (do 230 mg natrijuma po komadu)
  • Suhomesnati proizvodi (do 2.000 mg natrijuma u 100 g)
  • Pica (oko 760 mg u jednoj kriški)
  • Pohovani pileći štapići (600 mg u 100 g)
  • Supa iz kesice (940 mg u jednoj porciji)
  • Masna govedina, jagnjetina i svinjetina
  • Maslac
  • Sir

Slatkiši i kupovni sokovi

Šećer utiče na gojaznost i visok holesterol, a istraživanja pokazuju da može direktno da podiže i krvni pritisak:

  • Kupovni voćni sokovi pune šećera
  • Voćni jogurti sa dodacima
  • Sladoled i kremasti mlečni deserti
  • Grickalice i hidrogenizovane masti

Trans masti izazivaju povišen holesterol i upale u krvnim sudovima, što zajedno s visokim pritiskom povećava rizik od srčanih oboljenja:

  • Kokice iz mikrotalasne pećnice
  • Margarini i proizvodi na bazi hidrogenizovanih ulja

Redovna kontrola krvnog pritiska i eliminacija ovih namirnica iz jelovnika mogu značajno unaprediti vaše zdravlje i produžiti život. Zamenite ih svežim voćem, povrćem i namirnicama s niskim sadržajem soli da ublažite pritisak na srce i krvne sudove.

