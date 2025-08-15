15 namirnica koje mogu da budu smrt za osobe sa visokim pritiskom, upozoravaju lekari

Visok krvni pritisak predstavlja tihi rizik koji može da dovede do ozbiljnih posledica, uključujući oštećenje srca, bubrega i krvnih sudova. Stručnjaci upozoravaju da određene namirnice, bogate natrijumom i lošim mastima, dodatno opterećuju cirkulaciju i skraćuju život kod osoba sa povišenim pritiskom.
Hrana puna natrijuma
Prekomeran unos soli vodi do zadržavanja vode u krvnim sudovima, što podiže pritisak. Evo namirnica u kojima se krije najviše natrijuma:
- Kifle i perece (do 230 mg natrijuma po komadu)
- Suhomesnati proizvodi (do 2.000 mg natrijuma u 100 g)
- Pica (oko 760 mg u jednoj kriški)
- Pohovani pileći štapići (600 mg u 100 g)
- Supa iz kesice (940 mg u jednoj porciji)
- Masna govedina, jagnjetina i svinjetina
- Maslac
- Sir
Slatkiši i kupovni sokovi
Šećer utiče na gojaznost i visok holesterol, a istraživanja pokazuju da može direktno da podiže i krvni pritisak:
- Kupovni voćni sokovi pune šećera
- Voćni jogurti sa dodacima
- Sladoled i kremasti mlečni deserti
- Grickalice i hidrogenizovane masti
Trans masti izazivaju povišen holesterol i upale u krvnim sudovima, što zajedno s visokim pritiskom povećava rizik od srčanih oboljenja:
- Kokice iz mikrotalasne pećnice
- Margarini i proizvodi na bazi hidrogenizovanih ulja
Redovna kontrola krvnog pritiska i eliminacija ovih namirnica iz jelovnika mogu značajno unaprediti vaše zdravlje i produžiti život. Zamenite ih svežim voćem, povrćem i namirnicama s niskim sadržajem soli da ublažite pritisak na srce i krvne sudove.
