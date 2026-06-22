2 najbolja jutarnja napitka za srce i mozak: Razbuđuju bolje od kafe i poboljšavaju cirkulaciju

Najbolji jutarnji napitak za zdravo srce i mozak nije kafa. Dr Perišić objašnjava šta treba popiti odmah nakon buđenja za više energije.

Najbolji jutarnji napitak kojim možete započeti dan zapravo nije kafa, već voda. Buđenje, pogotovo rano ujutru, mnogima teško pada jer organizam prelaskom iz sna u stanje budnosti doživljava neku vrstu šoka.

Kako bismo se pripremili za obaveze koje donosi novi dan, gastroenterolog dr Vojislav Perišić naglašava da je ključno odmah poboljšati mikrocirkulaciju u srcu i mozgu.

Prema rečima profesora Perišića, prva stvar koju treba uraditi posle buđenja je uneti 200 mililitara tečnosti. Time se povećava cirkulacijski volumen, što omogućava bolji dotok kiseonika i šećera do vitalnih organa.

Voda sa magnezijumom i pomorandža kao ključ zdravlja

Najbolji izbor za početak dana je niskomineralna voda sa dosta magnezijuma, jer ovaj mineral opušta krvne sudove i sprečava njihove spazme. Kada su krvni sudovi opušteni, cirkulacija je optimalna, a celo telo dobija neophodan impuls za buđenje.

Drugi saveznik vašeg organizma je sok od pomorandže, ali pod jednim uslovom – mora biti sa pulpom. Celuloza iz pulpe sprečava opstipaciju i drastično je zdravija za sistem organa za varenje od običnih, proceđenih sokova, jer omogućava sporiju i ravnomerniju apsorpciju šećera.

Zašto je važno izbegavati nagle promene

Mnogi ljudi greše kada odmah nakon ustajanja posegnu za jakim, zaslađenim napicima ili vrelom kafom.

Dr Perišić upozorava da naglo podizanje krvnog pritiska nije dobro za srce. Hidratacija vodom sa magnezijumom pruža telu blagu, prirodnu podršku bez nepotrebnog stresa za kardiovaskularni sistem.

Ovaj najbolji jutarnji napitak osigurava da mozak dobije potrebnu količinu glukoze i kiseonika bez rizika koje donose agresivni stimulatori.

Uloga kafe u jutarnjoj rutini

Kada govorimo o kafi, dr Perišić ističe da je ona važan saveznik prvenstveno zbog kofeina koji deluje kao snažan antioksidans.

Kako svakodnevno unosimo različite štetne materije, takozvane ksenobiotike, jetri su potrebni antioksidansi da bi ih obradila i izbacila.

Zato je kafa korisna, ali u umerenim količinama – zvanične preporuke su do tri šoljice dnevno, kao dopuna, a ne kao zamena za prvu jutarnju hidrataciju.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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