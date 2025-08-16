2 namirnice najveći su otrov za metabolizam, a Srbi ih tamane kao ludi i ne mogu da zamisle obrok bez njih

U Srbiji se veruje da ručak nije ručak bez kriške (ili više) belog hleba, a njegov negativni uticaj na zdravlje uopšte nije zanemarljiv…

Predijabetes je stanje u kome je nivo šećera u krvi viši od normalnog, što povećava rizik od razvoja dijabetesa tip 2. Ovo stanje je često praćeno povećanjem telesne težine i upalom, što dodatno narušava zdravlje metabolizma.

Dakle, za ljude koji imaju predijabetes održavanje zdrave i uravnotežene ishrane je ključno za kontrolu nivoa šećera u krvi. Predijabetes treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje za poboljšanje navika u ishrani kako bi se sprečilo napredovanje dijabetesa koji može izazvati različite zdravstvene probleme, kao što su bolesti srca, problemi sa bubrezima i oštećenje nerava.

Važno je obratiti pažnju na unos šećera, ali nije reč samo o slatkišima. Stručnjaci savetuju smanjenje unosa i drugih vrsta hrane. Nutricionista i dijetetičar Krutika Nanavati upozorava da su ovo najgori izbori za osobe sa predijabetesom.

Prženi pomfrit

Pržena hrana nikada nije najbolja opcija za naše zdravlje, posebno ako imamo predijabetes.

„Pržena hrana, poput pomfrita i pohovani pilećih nagetsi, često su puni nezdravih zasićenih masti. Ove vrste masti mogu da podignu nivo šećera u krvi, što može dovesti do insulinske rezistencije i dijabetesa“, objašnjava Nanavati za SheFinds.

Umesto toga preporučuje se da izaberete nemasne proteine i pečene opcije, kao što je pečeno povrće. Povremeno uživanje u ovoj hrani neće nužno dovesti do dijabetesa, ali za osobe sa predijabetesom veoma je važno da ograniče njihov unos što je više moguće.

Beli hleb

Rafinisane žitarice su generalno loš izbor za zdravlje, posebno problematične za ljude koji pokušavaju da kontrolišu nivo šećera u krvi.

„Hrana poput belog hleba, belog pirinča i prerađenih žitarica za doručak su rafinisane žitarice koje su lišene dijetalnih vlakana, vitamina i minerala“, upozorava Nanavati.

On tvrdi da ove namirnice imaju visok glikemijski indeks i mogu izazvati nagle skokove šećera u krvi, što vremenom može dovesti do insulinske rezistencije. Umesto toga, najbolje je izabrati cela zrna.

„Integralne žitarice pružaju veću nutritivnu vrednost zbog većeg sadržaja dijetetskih vlakana, vitamina i minerala. Njihov unos pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i smanjuje rizik od dijabetesa“, dodaje nutricionista.

Ishrana igra ključnu ulogu u kontroli nivoa šećera u krvi, ali određene namirnice, kao što su beli hleb i pomfrit, mogu pogoršati stanje izazivanjem upale, povećanjem nivoa insulina i podsticanjem povećanja telesne težine. Stručnjaci preporučuju izbegavanje ovih namirnica kako bi se sprečilo povećanje telesne težine, poboljšala osetljivost na insulin i smanjio rizik od razvoja dijabetesa u budućnosti.

(N1.info.rs)

