21 veče jela je isti obrok: „Uverena sam da mi je on popravio zdravlje“

Mali eksperiment: tri sedmice ili 21 veče jela je isti obrok pred spavanje. Nije ni sanjala da će do prvih rezultata doći tako brzo

Ona kaže da je odlučila na sebi da isproba jedan eksperiment i da 21 veče zaredom jede isti obrok

Ispovest jedne gospođe je neposredno svedočenje o tome koliko je budneva zdrava, a mnogi od nas nisu ni znali da sadrži niz vitamina i minerala koji blagotvorno deluju na telo.

„Pošto sam veliki ljubitelj bundeve, odlučila sam da napravim mali eksperiment: tri sedmice ili 21 dan ću jesti bundevu za večeru – svako veče. Nisam ni sanjala da će do prvih pozitivnih rezultata doći tako brzo.

Bundevu sam pekla u rerni tako što bih je prvo oljuštila, a zatim isekla na kocke, stavila na foliju i ispekla. Nekad bih joj dodala mladi sir, a nekad samo malo meda. Ubeđena sam da mi je upravo bundeva na ove načine popravila zdravlje.“

Za tri sedmice sam se:

– Rešila 3 kilograma koja su mi uvek bila „višak“. To je zato što bundeva sadrži veliku količinu vlakana, koja zasite telo i duže vreme imate taj divni osećaj punoće u stomaku. Sama bundeva je niskokalorična, pa takva večera ne kvari figuru. Imajući u vidu da za večeru nisam jela hleb, moguće je da je i to dosta doprinelo gubitku kilograma

– Koža lica se zategnula i zablistala. Tome je očigledno doprinela bundeva, koja čisti telo od otrova i raznih toksina, a naše lice samo oslikava ono što se dešava u našem telu

– Probava mi se poboljšala, što znači da se stolica normalizovala. Ranije su me ovi problemi često mučili, ali izgleda da je bundeva to rešila.

– Izgleda da mi je bundeva i poboljšala vid. Tj. od kako radim za kompjuterom imam problema sa time što mi se „muti“ vid. Ali od kako sam jela bundevu, nisam osećala te probleme.

