3 fantastična razloga zašto treba da jedete jagode, srce je prvi

3 fantastična razloga postoje da češće jedete jagode. Ne samo što čuvaju zdravlje srca, već je dobro i za vitku liniju i šećer u krvi.

Ovo sočno i ukusno bobičasto voće ne samo što čuva dobro zdravlje, već je dobro i za vitku liniju. Svega osam jagoda je dovoljno da se zadovolji dnevna potreba organizma za vitaminom C. Osim toga, jagode se posebno preporučuju za zdravlje srca.

Jagode smanjuju rizik od srčanih bolesti

Istraživanja su pronašla vezu između bobičastih voćki i poboljšanja kardiovaskularnog zdravlja. Rezultati opservacija rađenih na hiljadama ljudi pokazala su da redovna konzumacija bobičastog voća vodi do smanjenja rizika od preuranjene smrti zbog srčanih bolesti.

Dobre za holesterol

Bobičasto voće i jagode mogu da poboljšaju dobar holesterol i povoljno deluju na regulaciju krvnog pritiska. Jagode mogu i da poboljšaju lipidni profil krvi, dobro deluju na vaskularne funkcije, poboljšavaju antioksidantna svojstva u krvi…

Jagode regulišu nivo šećera

Bitna dobrobit jagoda je i da regulišu nivo šećera u krvi, što spada u 3 fantastična razloga zbog kojih treba češće da ih jedete. Jagode imaju relativno nizak glikemijski indeks, pa je jasno da dobro deluju na regulaciju glukoze.

Prema rezultatima studija, one usporavaju varenje glukoze i redukuju visoke pikove glukoznih i insulinskih nivoa kada se jedu uz obroke koji su bogati ugljenim hidratima, u poređenju sa onim koji se događaju kad se obrok jede bez jagoda. Dakle, mogu da budu korisne za prevenciju metaboličkih sindroma i dijabetesa tipa 2.

Istovremeno, ukoliko vodite računa o svojoj koži i želite da je učinite blistavom i lepom, jagode su odličan izbor, jer podstiču proizvodnju kolagena, a on je među najvažnijim belančevinama za ljudski organizam, odgovoran za stanje kože, hrskavice, noktiju i kose.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com