3 mlečna proizvoda najštetnija su po zdravlje: Mnogi ih tamane, a uništavaju crevnu floru i neprimetno goje

Mnogi lekari se slažu da je redovna upotreba fermentisanih mlečnih proizvoda, koji sadrže bakterije korisne za crevnu mikrofloru, osnova zdravog načina života i pravilne ishrane. Međutim, nemaju svi oni blagotvoran efekat na ljudsko telo.

Dijetolog Darija Rusakova sastavila je listu fermentisanih najštetnijih mlečnih proizvoda koji su opasni po zdravlje.

1. Jogurti sa aditivima

Jogurti sa raznim dodacima nisu prirodno „mleko“, jer sadrže mnogo više ugljenih hidrata nego bilo koji drugi fermentisani mlečni proizvod. Zbog neprirodnih aditiva i velike količine šećera, koji narušava apsorpciju kalcijuma, pre spadaju u slatkiše nego mlečne proizvode.

2. Mlečni proizvodi bez masti

Iako ih većina uzima jer misli da su niskokalorični i zdravi, mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti zapravo su sve samo ne to. Činjenica je da se u sastave takvih jogurta dodaje skrob kako bi se postigla potrebna konzistencija, a koji je kaloričan koliko i ugljeni hidrati. Problem leži u činjenici da „mleko“ bez masti ne zasićuje telo, već, naprotiv, podstiče apetit povećanjem nivoa šećera u krvi.

3. Masna pavlaka

Pavlaka sa sadržajem masti od 25-30 % je jedan od namirnica koje se najteže vare, ometa rad pankreasa i jetre. To ipak ne znači da treba u potpunosti da se odreknete ove namirnice. Da biste izbegli probavne probleme i rizik od razvoja gastrointestinalnih oboljenja, dovoljno je samo da uzmete onu koja ima manji sadržaj masnoća, 10-15 %.

