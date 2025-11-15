3 moćne namirnice koje smiruju stomak – evo šta da pojedete da se odmah osećate bolje

Nema goreg nego kad vas stomak iznenada zaboli – bilo da je od stresa, brze hrane ili jednostavno prejedanja. U tim trenucima tražimo nešto što će nas brzo umiriti, bez komplikovanih recepata i skupih preparata. Dobra vest je da postoje namirnice koje smiruju stomak i koje možete odmah da pronađete u kuhinji.

Banana – prirodni štit za stomak

Mekana, blaga i bogata kalijumom.

Pomaže kod nadutosti i vraća balans elektrolita.

Ako vam je teško da jedete, banana je lagana i brzo zasiti.

Alternativa: kuvani krompir ili pečene jabuke.

Jogurt – balans za creva

Sadrži probiotike koji vraćaju ravnotežu mikroflore.

Smiruje osećaj težine i ubrzava varenje.

Najbolje je birati prirodni, nezaslađeni jogurt.

Alternativa: kefir ili kiselo mleko.

Čaj od kamilice – instant olakšanje

Deluje protiv upale i smiruje grčeve.

Topla šolja čaja opušta i telo i stomak.

Pijte polako, u malim gutljajima.

Alternativa: čaj od nane ili đumbira.

Najčešće nedoumice i odgovori:

Koje namirnice treba izbegavati kad boli stomak?

– Masnu, začinjenu i prženu hranu – mogu pogoršati simptome.

Mogu li ove namirnice pomoći kod stresa?

– Da, jer smiruju ne samo stomak već i nervni sistem (posebno kamilica).

Koliko brzo deluju?

– U većini slučajeva olakšanje se oseća u roku od 30–60 minuta.

Da li su sigurne za decu?

– Banana i jogurt jesu, dok čaj od kamilice treba davati umereno i u dogovoru sa pedijatrom.

Kada stomak počne da pravi probleme, najvažnije je da reagujete jednostavno i praktično. Banana, jogurt i čaj od kamilice nisu čarobni lekovi, ali jesu proverene namirnice koje smiruju stomak i donose olakšanje u kratkom roku. Njihova snaga je u tome što su dostupne, blage i prirodne – baš ono što vam treba kada želite da se odmah osećate bolje.

Umesto da posegnete za teškim preparatima, probajte prvo ove male saveznike iz kuhinje. Uz njih, stomak se smiruje, telo se opušta, a vi dobijate osećaj kontrole i sigurnosti.

