5 namirnica za koje lekari kažu da su najgori izbor za doručak

Doručak je najvažniji obrok dana, a pogrešni izbori mogu da dovedu do pada energije, otežane koncentracije i naglih promena raspoloženja. Izbalansiran obrok bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima pokreće metabolizam, stabilizuje nivo šećera u krvi i podiže mentalnu bistrinu za produktivan dan.

Dr Het Patel na Instagramu objašnjava kako „vaš doručak može delovati lagano i zdravo, a zapravo remetiti hormone“. Pogledajmo pet namirnica koje su najgore za doručak i njihove bolje zamene.

Žitarice s mlekom

Većina industrijskih pahuljica s mlekom obiluje šećerom, a nema dovoljno proteina, što izaziva skok insulina i brzo iscrpljivanje energije.

Umesto njih, odaberite domaću granolu s orašastim plodovima i semenkama po ukusu. Dodajte grčki jogurt kako biste usporili otpuštanje šećera i duže ostali siti.

Sok i tost

Čaša voćnog soka i par kriški belog hleba deluju lagano, ali to je čisto gomilanje šećera bez proteina i vlakana, što opet podiže insulin i ostavlja vas gladnim.

Za doručak pojedite ceo komad voća bogat vlaknima, uz hleb od celog zrna i namaz od orašastih plodova ili jaja za dodatni protein. Takva kombinacija duže održava energiju i osećaj lakoće.

Sendvič

Beli hleb od rafinisanog brašna i procesuirani filinzi često izazivaju upale i nagle oscilacije šećera. Takav „sendvič“ samo privremeno zasiti, ali vas brzo ostavlja praznih baterija.

Zamenite ga integralnim ili heljdinim hlebom, obogatite ga šarenim povrćem i dodajte izvor proteina—jaja, svjež sir ili paneer. Uživajte bez griže savesti.

Kafa ili čaj s keksom

Kombinacija tople napitka i slatkog keksa daje samo prazne ugljene hidrate i podstiče želju za dodatnim slatkišima, dok ne pruža pravu nutritivnu vrednost.

Priuštite sebi šolju kafe ili čaja posle uravnoteženog obroka, a keks zamenite šakom orašastih plodova ili kuvanim jajima. To je značajno bolje za sitost i stabilan nivo energije.

Instant ovsene pahuljice

Iako deluju kao zdrava opcija, instant pahuljice su siromašne vlaknima i proteinima, pa lako dovode do padova šećera i potreba za grickanjem.

Birajte obične (rolovane) ovsene pahuljice, dodajte chia seme, puter od oraha ili badema, kao i sezonsko voće. Ovaj doručak obezbeđuje dugotrajnu energiju i osećaj sitosti.

Ukoliko ove nezdrave izbore zamenite zdravim doručkom, primetićete razliku u nivou energije, raspoloženju i produktivnosti odmah!

