5 navika ljudi koji dugo žive: Ova jedna se pojavljuje kod svih stogodišnjaka u Evropi

Navike dugovečnih ljudi nisu skupe ni komplikovane. Probajte pravilo 80 odsto i otkrijte šta rade u plavim zonama.

Navike dugovečnih ljudi nemaju veze sa skupim suplementima ni sa satima provedenim u teretani. Naučnici koji godinama proučavaju takozvane plave zone, Sardiniju, Ikariju i japansku Okinavu, primetili su nešto neobično. Stogodišnjaci se ne trude da budu zdravi, oni jednostavno tako žive. Genetika učestvuje sa svega oko 20 odsto, ostalo je svakodnevna rutina. A jedan rutina se ponavlja kod svih, bez izuzetka.

Pravilo 80 odsto: tajna koju dele svi stogodišnjaci

Stanovnici Okinave imaju izreku „hara hači bu“, što znači jedi dok nisi 80 odsto sit. Sardinijski pastiri i grčki ribari sa Ikarije rade istu stvar, samo bez naziva. Ustaju od stola pre nego što osete punoću. Ovaj jednostavna navika smanjuje unos kalorija za oko 20 procenata bez ikakvog brojanja.

Stomak šalje signal sitosti mozgu sa zakašnjenjem od oko dvadeset minuta. Ako jedete brzo i do pucanja, već ste prešli granicu. Sporiji obroci i manje porcije su prvi i najvažniji ritual plavih zona.

Šta su plave zone i zašto su važne

Plave zone su pet regiona sveta gde ljudi najčešće dožive 100 godina u dobrom zdravlju. To su Sardinija, Ikarija, Okinava, poluostrvo Nikoja u Kostariki i Loma Linda u Kaliforniji.

Pet rituala koji se ponavljaju u dugovečnim kulturama

Tajne stogodišnjaka nisu spektakularne. One su gotovo dosadne, baš zato i funkcionišu. Evo obrazaca koje istraživači beleže iznova i iznova:

Umerenost u ishrani po pravilu 80 odsto, bez prejedanja i bez gladovanja

po pravilu 80 odsto, bez prejedanja i bez gladovanja Svakodnevna laka šetnja, najčešće brdovitim terenom, umesto vežbanja u teretani

Jak krug bliskih prijatelja i porodice, sa kojima se redovno deli obrok

Jasan osećaj svrhe, na Okinavi to zovu „ikigai“, razlog zbog kojeg ujutru ustajete

Čaša crnog vina uz večeru, polako, u društvu, nikada sami i nikada na eks

Ono što nedostaje na ovoj listi govori jednako koliko i ono što je tu. Nema dijeta i nema strogih režima.

Zašto teretana nije deo formule dugovečnih

Niko od stogodišnjaka koje su istraživači intervjuisali nije podizao tegove. Njihova fizička aktivnost je prirodno utkana u dan. Bake na Sardiniji nose drva, dede na Ikariji obrađuju maslinjak. Pokret je posledica života, ne obaveza iz aplikacije.

Prema sažetku istraživanja koje je objavio „American Journal of Lifestyle Medicine“, u studiji o obrascima ponašanja u plavim zonama i njihovom uticaju na dugovečnost autori navode da kombinacija umerene ishrane i stalnog laganog kretanja daje bolje rezultate od povremenog intenzivnog treninga.

Društvo, vino i svrha: emotivni deo dugovečnosti

Rituali plavih zona nisu samo o telu. Usamljenost skraćuje život koliko i pušenje, pokazuju brojna istraživanja. Stogodišnjaci skoro nikada ne jedu sami. Razgovor uz sto je deo varenja, smeh deo terapije.

Crveno vino se pije, ali u sitnim količinama, jedna do dve čaše uz hranu. Svrha života im daje razlog da ujutru otvore oči i nastave da se kreću. Bez tog osećaja, sve ostale navike gube smisao.

Kako primeniti obrasce dugog života kod kuće

Ne morate se seliti na Sardiniju. Probajte da ustanete od stola pre nego što se zasitite do kraja. Hodajte trideset minuta dnevno, makar do pijace i nazad. Nazovite prijatelja umesto da skrolujete telefon. Pronađite jednu stvar koja vam daje smisao, makar to bila bašta na terasi.

Šta je vaša najgora navika koja vas, iskreno, najviše udaljava od ovih pet pravila? Napišite u komentaru.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com