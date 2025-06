5 sušenih plodova koje morate da potopite u vodu pre konzumiranja

Suvo voće je riznica hranljivih materija, puna vitamina, minerala i antioksidanata. Namakanje pre konzumiranja ne samo da povećava njihove zdravstvene koristi već i njihovu svarljivost. Evo pet vrsta suvog voća koje je najbolje konzumirati natopljeno zajedno sa procesom namakanja i prednosti koje ono donosi.

Bademi

Bademi su bogat izvor vitamina E, zdravih masti i antioksidanata. Namakanje badema uklanja smeđu spoljašnju kožicu koja sadrži tanine koji ometaju asimilaciju hranljivih materija. Bademi natopljeni preko noći se takođe lako vare i omogućavaju bolju asimilaciju hranljivih materija. Bademi takođe podržavaju funkciju mozga, poboljšavaju zdravlje kostiju zbog sadržaja kalcijuma i fosfora i pomažu u regulisanju nivoa šećera u krvi, što ih čini odličnom užinom za opšte zdravlje. Sve što treba da uradite je da stavite 8-10 badema u posudu sa vodom i ostavite da se namaču 6-8 sati preko noći. Oljuštite kožicu ujutru pre konzumiranja. Kada namačete bademe, to poboljšava varenje. Takođe, kada se vitamin E apsorbuje, dolazi do poboljšanja vaše kože. Natopljeni bademi takođe pomažu u funkciji mozga i poboljšanju pamćenja.

Orasi

Orasi sadrže bogat izvor omega-3 masnih kiselina, antioksidanata i proteina. Namakanje će ukloniti gorčinu tanina prisutnih u njihovoj kori i ukloniti fitinsku kiselinu, koja može ometati apsorpciju minerala. Možete potopiti 4-5 polovina oraha u vodu da biste iskoristili blagodeti ovog orašastog voća. Obavezno potopite orahe 4-6 sati ili preko noći za najbolje rezultate. Ocedite i konzumirajte direktno. Namakanje oraha pomaže u održavanju zdravlja srca, a istovremeno smanjuje upalu. Kada se orasi namaču, poboljšava se i dostupnost hranljivih materija.

Suvo grožđe

Suvo grožđe ima mnogo prirodnih šećera, gvožđa i vlakana, pa je odličan izvor energije. Namakanje ih čini da nabubre i postanu sočnije, što ih čini lakšim za varenje. Takođe smanjuje njihov prirodni sadržaj šećera, tako da ne boli toliko stomak. Potopite suvo grožđe u toplu vodu od 30 minuta do sat vremena. Možete piti vodu u kojoj su natopljene i konzumirati suvo grožđe da biste izvukli maksimalnu korist. Kada konzumirate natopljeno suvo grožđe, poboljšava se varenje i sprečava se zatvor. Nivo gvožđa u telu se takođe povećava, što pomaže u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Takve grožđice takođe pomažu u održavanju zdravog krvnog pritiska.

Smokve

Smokve su bogate kalcijumom, vlaknima i antioksidansima. Namakanje čini njihovu čvrstu spoljašnju koru mekom i olakšava oslobađanje hranljivih materija, što ih čini lakšim za varenje. Kada namačete smokve, njihova prirodna vlakna postaju mekša, što ih čini lakšim za varenje. Proces poboljšava apsorpciju hranljivih materija, posebno vitamina i minerala poput kalcijuma, gvožđa i kalijuma. Namakanje takođe aktivira enzime, pomažući varenje i smanjujući potencijalno nadimanje. Pored toga, natopljene smokve pružaju prirodni laksativni efekat, promovišući bolje zdravlje creva i ublažavajući zatvor. Iako se uglavnom kaže da šaka suvog voća mora biti natopljena pre konzumiranja, potrebne su vam samo 1-2 suve smokve koje treba potopiti u vodu preko noći. Nakon namakanja, jedite ih ujutru na prazan stomak. Natopljene smokve mogu pomoći u zdravlju varenja i istovremeno poboljšati zatvor. Takođe mogu pomoći u jačanju kostiju jer imaju visok sadržaj kalcijuma, a istovremeno regulišu šećer u krvi.

Indijski orah

Indijski orah sadrži zdrave masti zajedno sa magnezijumom, kao i sadržaj proteina. Namakanje poboljšava kremastu teksturu indijskog oraha i olakšava mešanje za sve vrste recepata. Uklanja antinutrijente poput fitinske kiseline, koja može izazvati nedostatak minerala. Potrebno vam je 10 ili 12 indijskih oraha za namakanje i mogu se namakati u dovoljnoj količini čiste vode u roku od 2 do 3 sata. Zatim možete napraviti pastu od ovih indijskih oraha i direktno ih koristiti u receptima ili ih jesti kao užinu nakon što ste ocedili vodu. Osim što pomažu u efikasnom apsorpciji korisnih masti za kardiovaskularno zdravlje, doprinose kontroli težine poboljšavajući sitost. Takođe poboljšavaju svoju upotrebu u pripremi glatkih prehrambenih proizvoda, kao što su sosovi i smutiji.

Zašto je namakanje suvog voća neophodno?

Namakanje suvog voća, s jedne strane, aktivira enzime čime se poboljšava hranljivost zbog smanjenja nekih antinutrijenata, dajući mu prijatnu teksturu i ukus. To će samo dodati one hranljive vrednosti koje vaša ishrana ne sadrži lako. Obavezno ih uvek čuvajte u frižideru ili ih upotrebite pre 24 sata ako se u tom trenutku ne mogu pojesti. Sušeno voće postaje svarljivo i lako svarljivo zahvaljujući poboljšanoj apsorpciji hranljivih materija, zbog čega zaslužuje namakanje do svog punog potencijala korisnih svojstava.

