5 VELIKIH zdravstvenih razloga zašto treba pojesti 1 pomorandžu svakog dana

Pored toga što su ukusne i osvežavajuće, pomorandže zahvaljujući nutritivnim vrednostima imaju brojne prednosti za naše zdravlje.

Pomorandže su doslovno riznica hranjivih i zaštitnih biljnih spojeva uključujući vitamine, minerale i antioksidanse.

Mnoge studije pokazuju da redovna konzumacija pomorandži može koristiti našem zdravlju na čak deset različitih načina, a mi ovde iznosimo pet najvećih.

Jačaju imunitet

S obzirom na to da sadrže tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B-6 i C, folat, pantotensku kiselinu, fosfor, magnezijum, mangan, selen i bakar, narandže se povezuju s jačanjem imunološkog sistema kod ljudi. Nutricionisti tvrde da jedna srednja pomorandža sadrži više od preporučene dnevne količine vitamina C, odnosno oko 70 mg.

Dobre su za kožu

Kako starimo, naša koža, kao i ostali delovi tela, pati od oštećenja slobodnih radikala. Ovaj proces sličan je rđanju metala nakon izlaganja vazduhu. Iako je to neizbežno, pomorandže su prepune antioksidansa i vitamina C koji usporavaju proces starenja i pomažu da izgledamo mlađe, piše Healthline.

Poboljšavaju vid

Jednako kao i naša koža, oči takođe pate od oštećenja kako starimo. Pomorandže su bogate hranjivim materijama poput vitamina A, vitamina C i kalijuma koji su izvrsni za naše oči. Stoga, ako želite da vam vid bude jednako dobar kao sada, nutricionisti savetuju da pojedete jednu pomorandžu svaki dan.

Smanjuju rizik od bolesti srca i krvnih sudova

Jedan od razloga zašto ljudi obolevaju od srčanih bolesti je taj što su im arterije začepljene zbog nezdravog načina života i konzumiranja nezdrave hrane. Pomorandže imaju flavonoide koji snižavaju holesterol i sprečavaju začepljenje arterija. To vas zauzvrat štiti od srčanog udara i mnogih drugih kardiovaskularnih bolesti.

Pomažu u razvoju mozga

Folat i folna kiselina prisutni u pomorandžama potiču razvoj mozga i održavaju ga u dobrom stanju. U stvari, ovi nutrijenti takođe čine narandžu zdravim voćem za trudnice jer sprečava da dete ima neurološke poremećaje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.