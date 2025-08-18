5 voća koje morate jesti na prazan stomak za maksimalne koristi

Jedete li voće odmah po buđenju? Stručnjaci kažu da bi upravo taj trenutak mogao da maksimizira unos dragocenih nutrijenata, ubrza metabolizam i olakša detoksikaciju organizma.

Papaja – kraljica probave

Papaja sadrži enzim papain koji razlaže proteine i pomaže varenju, sprečavajući nadutost i gasove. Osim toga, bogata je vlaknima i vodom, pa reguliše rad creva i eliminiše toksine.

Lubenica – prirodni hidratant

Lubenica se sastoji od više od 90% vode, što je čini idealnom za hidriranje organizma pre doručka. Ubrzava rad bubrega i podstiče izbacivanje viška tečnosti, dok antioksidansi poput likopena štite ćelije od oštećenja.

Kivi – energetski boom

Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C i E, kivi jača imunitet i čini kožu elastičnijom. Vlakna iz kivija podstiču osećaj sitosti i normalizuju nivo šećera u krvi, pa će vas držati sitima duže vreme.

Jabuka – prirodni čistač creva

Poznata po pektinu, jabuka vezuje štetne materije u crevima i olakšava njihovo izbacivanje. Uz to, vlakna iz jabuke stimulišu crevnu peristaltiku, pa prazan stomak ne mora da brine o opstipaciji.

Nar – bomba antioksidanasa

Zrna nara prepuna su polifenola i vitamina koji štite srce i krvne sudove. Konzumiranje nara na prazan stomak pomaže u snižavanju krvnog pritiska i smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Ukoliko želite da izvučete maksimum iz svakog zalogaja, pojedite voćku barem 20–30 minuta pre bilo čega drugog. Vaše telo će vam biti zahvalno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com