7 dana pila vodu sa limunom svako jutro, odmah primetila jednu promenu koja je oduševila

Topla voda sa limunom zaista ima niz blagotvornih posledica na organizam – hidrira telo nakon buđenja, utiče na jači imunitet, pokreće probavu, odnosno olakšava varenje hrane, a samim tim i ubrzava metabolizam, dovodi do lepše i zdravije kože i čini vas opuštenijim i spremnijim za izazove u danu.

Sigurno ste mnogo puta čitali o prednostima ispijanje tople vode sa limunom ujutru. Ovo je čest savet koji kruži internetom, ali uprkos činjenici da mnogi obećavaju čuda, to je daleko od istine. Ipak, ovaj jednostavan, lak napitak ima određene prednosti koje se ne mogu poreći.

Ali, kako ispijanje ovog napitka izgleda u praksi? Litvanska novinarka Ange Verike rešila je da podeli sa svetom svoje iskustvo – pokušala je da samo sedam dana zaredom konzumira šolju tople vode sa limunom, a efekte je videla praktično odmah. Njen tekst prenosimo u celosti.

Kako se pravi topla voda sa limunom?

Jednostavno je kao što i zvuči. Pripremite pola limuna, toplu ili vodu sobne temperature i šolju.

Uklonite semenke iz limuna i iscedite ga u jednu šolju vode. Popijte svakog jutra na prazan stomak.

Kako sam se osećala iz dan u dan?

Prvi dan

Koristila sam prilično malu šolju vode za veliki komad limuna. Takođe, koristila sam vodu sobne temeprature, jer je jutro bilo toplo i pročitala sam da napitak deluje jednako dobro i kada je voda mlaka, i kada je topla. Bilo je mnogo kiselije nego što sam mislila i to me je odmah razbudilo. Nije mi prijala takva kiselost na prazan stomak. Nisam osetila nikakve trenutne efekte, osim što mi je bilo malo muka, piše Verike za „Little Things“, a prenosi Blic Žena.

Drugi dan

Danas sam odlučila da uzmem veću šolju kako bi limunada bila manje kisela. Kako sam shvatila dok sam čitala o ovome, količina vode nije bitna sve dok koristite najmanje pola limuna. Uspelo je! Bilo je manje kiselo, ali i dalje ne previše prijatno. Ovaj put sam ga pijuckala polako dok sam spremala doručak, umesto da sam ga samo popila odjednom.

Treći dan

Danas sam napravila napitak sa toplom vodom umesto sa vodom sobne temperature. Iznenađujuće, ali sada je mnogo ukusnije, a još uvek ima efekat trenutnog buđenja na moj organizam. Od sada ću piti samo toplu limunadu!

Četvrti dan

Navikavam se na ukus napitka. Probudi me u trenutku. Lako bi mogao da bude zamena za kafu.

Peti dan

Sinoć sam bila u kineskom restoranu, gde sam jela svašta. Zbog toga sam se jutros probudila naduta i sa sa težinom u stomaku. Ali, čaša tople vode sa limunom je odmah „naterala“ moj stomak da radi. Ubrzo sam se osećala mnogo bolje.

Šesti dan

Ispijanje tople vode sa limunom počinje da bude odličan dodatak mom jutru. Osećam efekte na svom sistemu za varenje, a i dalje deluje na razmrdavanju i buđenju mog tela.

Sedmi dan

Jutros sam automatski počela da pravim toplu limunadu, umesto da posegnem za kafom, što uglavnom radim. Znak da mi ovo postaje navika. Više nema tako kiseli ukus, mislim da moje telo već očekuje da je to prva stvar koju će ujutru dobiti. I baš kao i prvog dana, odmah me razbuđuje i „tera“ moj stomak da radi još pre doručka.

Šta se desilo posle 7 dana ispijanja tople vode sa limunom?

Definitivno mogu da kažem da su neke od blagotvornih efekata – stvarni. Nažalost, koža mi se još nije pročistila, ali ne odustajem. Pročitala sam da bi moglo da prođe neko vreme dok se ovo ne desi.

Međutim, od prvog dana sam primetila unutrašnje efektne na svoj organizam. Moje varenje je bilo mnogo bolje i imala sam više energije. Ispijanje vode sa limunom jedna je od najbržih i najefikasnijih prirodnih načina da se razbudite!

Trudim se da ne prestajem sa ovom navikom, jer uživam u promenama koje je donela mom telu. Verujem da će dugoročni rezultat biti još mnogo bolji! Jedno je sigurno – ispijanje ovog napitka ne može naškoditi.

