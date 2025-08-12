70 dana jela 4 konzerve sardine dnevno: Svi su joj se čudili, a evo šta joj se desilo sa organizmom (video)

Anet Bosvort, doktorka interne medicine, tvrdi da je bolničarka Džejn zahvaljujući bizarnoj dijeti koja u fokus stavlja sardine smršala 13,5 kilograma za dva i po meseca, kao i da je ublažila simptome bolnog stanja.

Bolničarka Džejn, visoka 152 cm, imala je 82 kilograma u maju ove godine, a usled prekomerne težine mučili su je i bolovi u stopalu. Ona se ugojila 15 kilograma za godinu dana zbog viška kalorija koje je unosila na dijeti sa niskim sadržajem ugljenih hidrata i preteranim konzumiranjem mesa. A onda je prešla na sardine.

Kada je sa porodicom i prijateljima prvi put razgovarala o ideji ishrane koja uključuje samo sardine, mislili su da je „luda“.

Džejn je objasnila da se odlučila za sardina dijetu nakon što joj prethodni režim ishrane više nije pomagao da smrša.

Dijeta sa sardinama

Njena ishrana sastojala se od četiri konzerve sardina dnevno, zajedno sa dve kašike vrste biljnog ulja zvanog MCT uz svaki obrok. MCT ulje je laboratorijski napravljena supstanca bez ukusa isceđena iz palminih koštica i kokosa.

U razgovoru sa doktorkom Anet Bosvort, poznatijom kao dr Boz, Džejn je otkrila šta joj se desilo nakon što je 70 dana jela samo sardine.

Strogo je kontrolisala da dnevno ne unese više od 1.500 kalorija.

Opisujući svoju ishranu, Džejn je rekla da je prvu konzervu sardina jela ujutru u 8h.

U vreme ručka, oko 12h, porcija se duplira, te je jela dve konzerve sardina zajedno sa četiri kašike MCT ulja.

Poslednji obrok imala je pre 15h, kada bi pojela poslednju konzervu sardine.

Šta se dogodilo posle 70 dana

„Sardine su zadovoljile moju glad. Nisam imala potrebu da se pitam kada će sledeći obrok“, priča Džejn.

„Nisam morala da trčim do frižidera“, dodaje.

Džejn je tokom eksperimenta svakodnevno merila šećer u krvi i tvrdi da je posle samo pet dana „nivo pao u zdraviju kategoriju“ – sa 9 mmol/l, koliko je imala pre dijete, na između 6 i 7 mmol/l. Osim toga, ublažila je bolove u stopalima.

Na kraju je dodala da sardine uopšte nisu dosadne i da je srećna što često jede ribu.

„Nisam završila – nastaviću dalje“, poručila je, piše Dail Mail.

