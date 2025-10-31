Ajvar – zdrav ili zamka za liniju? Nutricionistkinja otkriva tačnu meru

Ajvar može biti zdrav dodatak, ali lako postaje ajvar zamka za liniju ako ne znaš meru. Nutricionistkinja otkriva tačno koliko kašika smeš da pojedeš da uživaš bez griže savesti.

Ajvar ti može pomoći da se zasitiš bez griže savesti – ali samo ako znaš tačnu meru. Nutricionistkinja Mirković razbija mitove o zimnici i otkriva koliko ajvara smeš da pojedeš bez da sabotiraš liniju.

Mnogima omiljeni dodatak, ali i potencijalna kalorijska zamka. Na 100 grama ima oko 85 kalorija, što deluje bezazleno – dok ne uzmeš domaći ajvar pun ulja. Tada se kalorije udvostruče, a vaga to brzo pokaže.

Zlatna mera?

Dve kašike dnevno. To je oko 40 grama – taman da obogatiš obrok, a da ne narušiš balans. Idealno uz integralni tost, jaje na oko i rukolu. Vizuelno bogato, nutritivno pametno.

Ajvar kao večernji balans

Pojedi dve kašike ajvara uz večeru. Ne kao glavno jelo, već kao začin koji vara glad. Integralni tost, jaje na oko, rukola, ajvar. Sve na tanjiru izgleda kao da si se potrudila, a nisi. Ukus pun, stomak miran, ti zadovoljna. Vaga? Ne pomera se. Griža savesti? Ne dolazi.

Ajvar ne mora da bude kalorijska zamka. Ne moraš da ga se odrekneš. Samo ga stavi tamo gde treba – kao dodatak, ne kao utehu.

Ajvar zna granicu, znaš li ti?

Ajvar može biti zdrava zimnica ili zamka za liniju – sve zavisi od tvoje mere. Dve kašike dnevno, uz pametnu kombinaciju, mogu da ti donesu balans bez odricanja. Probaj večeras – ajvar, jaje, rukola i gledaj kako glad nestaje, a vaga ostaje ista.

