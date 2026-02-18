Ako bolujete od ove bolesti nikako nemojte jesti laneno seme

Laneno seme je često hvaljeno kao superhrana ali nije za svakog optimalni izbor - evo šta treba da znate.

Ako slučajni bolujete od ove bolesti nikako nemojte jesti laneno seme.

Ovo je 7 neželjenih efekata lanenog semena na telo o kojima se ne priča često.

Laneno seme je često hvaljeno kao “superhrana” jer je prepuno vlakana, omega‑3 masnih kiselina i antioksidanata. Mnogi ga dodaju u smoothie, jogurt ili žitarice jer veruju da će poboljšati zdravlje. Ali kao i svaka moćna namirnica, ima i neke sporedne efekte koje vredi znati pre nego što ga uvrstiš u ishranu, prenosi still.kurir.rs.

Evo na šta treba obratiti pažnju:

1. Mogu probuditi nadimanje i gasove

Seme lana je bogato vlaknima, a ako ih naglo povećaš u ishrani, tvoje telo može reagovati tako što će izazvati nadutost, gasove i nelagodu u stomaku. Ovo je posebno česta pojava kod ljudi koji ranije nisu imali velike količine vlakana u ishrani.

2. Problemi sa varenjem ako se uzima bez dovoljno tečnosti

Zbog velike količine vlakana, laneno seme upija vodu. Ako ga uzmeš bez dovoljne tečnosti, može doći do zatvora ili osećaja težine u stomaku — zato je važno piti više vode kad ga jedeš.

3. Mogu izazvati alergijske reakcije

Retko, ali moguće, neki ljudi su alergični na laneno seme. Simptomi mogu uključivati svrab, osip, otok ili čak probleme sa disanjem, pa bi trebalo biti oprezan ako ga nikada ranije nisi probao.

4. Mogu smanjiti apsorpciju određenih minerala

Laneno seme sadrži supstance koje se zovu fitični antioksidanti, a oni mogu vezivati neke minerale poput gvožđa i cinka i otežati njihov unos u organizam ako se konzumira u velikim količinama.

5. Mogu uticati na lekove za razređivanje krvi

Omega‑3 masne kiseline i neke druge komponente lanenog semena mogu pojačati efekte lekova za razređivanje krvi. Ako koristiš takve terapije, važno je konsultovati se sa lekarom pre nego što pojačaš unos lanenog semena.

6. Mogu izazvati hormonske promene

Laneno seme ima biljne estrogenu slične supstance (fitohormone) koje mogu uticati na hormonsku ravnotežu — što posebno može biti važno za ljude sa hormonski osetljivim stanjima.

7. Neprimerena upotreba može iritirati creva

Ako se jede u jako velikim količinama, laneno seme može iritirati sluzokožu creva i dovesti do grčeva, bolova ili preterane stimulacije creva, naročito kod osoba koje već imaju osetljivo varenje.

Zaključak

Iako laneno seme ima brojne potencijalne koristi, važno je biti obazriv. Naročito ako ga konzumiraš u većim količinama ili ako imaš problema sa varenjem, alergijama, hormonskom ravnotežom ili uzimaš određene lekove.

Kao i sa svakom zdravom namirnicom, najbolje je početi sa manjim količinama i pratiti kako telo reaguje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com