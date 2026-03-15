Ako imate povišen holesterol nikako nemojte ovo da jedete! Stvara ozbiljne probleme

Ako imate povišen holesterol neke vrste hrane i neke aktivnosti trebalo bi izbegavati jer mogu prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Najveći faktor rizika za nastanak ateroskleroze i bolesti srca. Neke namirnice nikako nemojte da jedete ako imate povišen holesterol, upozorava poznata lekarka.

Zdravstveni problemi opasni po život

Holesterol obavlja brojne važne funkcije u organizmu, a ako imate povišen holesterol ili je na pogrešnim mestima, stvara ozbiljne probleme.

– U narodu su poznate dve vrste holesterola – dobar HDL i loš LDL. Dobar holesterol treba da bude što viši, zato što njegova uloga jeste da vezuje višak holesterola u krvi i prebacuje ga nazad u jetru, odakle se putem žuči i creva izbacuje u spoljnu sredinu. Lošeg holesterola treba da bude što manje, jer se taloži u krvnim sudovima – kaže za Kurir primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović

Ona objašnjava da je povišen holesterol, posle visokog pritiska i pušenja, najveći faktor rizika za nastanak ateroskleroze i bolesti srca, da može da uzrokuje ozbiljne probleme, pa osoba koja ga ima može biti i životno ugrožena.

– Dve trećine holesterola se same sintetišu, stvaraju u organizmu, a trećinu unosimo putem hrane, pa često čujemo ljude kako kažu da ne znaju odakle im je povećan holesterol, tvrde da ne jedu nezdravo. Čak i ako jabuku pojedemo uveče, taj šećer iz nje se pretvara u mast. Zato se savetuje da se voće jede između 16 i 18 sati. Takođe, bitno je da holesterol može biti stečen ili nasledan. Ukoliko neko utvrdi da ima povišen holesterol, najpre treba da proba dijete i poveća fizičku aktivnost, pa da mu se, uz konsultacije s lekarima, određuje terapija – objašnjava dr Obradović.

Kako smanjiti

Da bismo imali dobre vrednosti holesterola , masnoće u krvi i zdrave krvne sudove, treba da se pravilno hranimo, doručak treba da bude obilan i kaloričan.

Kasnije, u toku dana, moramo da unosimo više povrća, ribe i piletine, da ručak i večera budu lagani. Sa starenjem, metabolizam je sporiji, pa mora više da se vodi računa.

– Fizička aktivnost je lek koji menja mnoge lekove, a ne postoji lek koji može da zameni fizičku aktivnost. To koliko će neko moći da se bavi fizičkom aktivnošću zavisi od kondicije. Neki ljudi u godinama idu na skijanje ili plivanje, a neki mogu samo da šetaju. Iako neko jedva ide, nek proba danas pet koraka, sutra šest, i to zaista pomaže – naglašava Obradovićeva.

Preporučena hrana ako imate povišen holesterol

crni hleb

ražani hleb

kiselo mleko

kefir

proja

plava i bela riba

piletina

sve vrste kuvanog povrća

jabuke

pomorandže.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

