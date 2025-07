Ako imate više od 40 godina ne jedite ove 3 namirice: Dovode do gojaznosti i moždanog udara

Sadrže štetne sastojke koji mogu podstaći upalu, usporiti metabolizam i na kraju dovesti do povećanja telesne težine

S godinama se metabolizam usporava, što znači da se lakše dobijaju kilogrami, a teže se skidaju. Iako mnogi faktori, poput fizičke aktivnosti i sna, igraju ključnu ulogu u zdravlju metabolizma, ishrana je neosporno jedan od najvažnijih faktora.

Mnoge praktične i zapakovane namirnice koje svakodnevno konzumiramo sadrže štetne sastojke koji mogu podstaći upalu, usporiti metabolizam i na kraju dovesti do povećanja telesne težine. Zbog toga su stručnjaci za ishranu upozorili osobe starije od 40 godina da izbegavaju ovu hranu.

Brza hrana

Iako je često najpraktičnije rešenje u užurbanom danu, brza hrana može dugoročno usporiti metabolizam. „Obroci brze hrane sadrže velike količine masti, natrijuma i nezdravih ulja, što može dovesti do povećanja telesne mase, gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara“, upozorava dijetolog Džesi Feder. Uz to, visoko prerađeni sastojci u brzoj hrani brzo se vare, što može rezultirati smanjenjem metaboličke efikasnosti. „Sastojci u obrocima brze hrane su visoko prerađeni i rafinisani, zbog čega se brzo vare i mogu dovesti do smanjenja metabolizma“, dodaje Feder. Povremeno konzumiranje brze hrane nije štetno, ali je uvek bolje odabrati zdravije opcije, poput salate s prelivom sa strane.

Čips od krompira

Čips je jedna od najpoznatijih nezdravih grickalica – hrskav, slan i, nažalost, pun masti. „Većina čipseva se prži u nezdravim uljima i obilato soli, što ih čini izuzetno kaloričnim i bogatim nezdravim mastima. Osim toga, čips gotovo da nema prehrambenu vrednost jer ne sadrži vlakna koja pomažu u postizanju sitosti i sprečavanju prejedanja“, kaže savetnica za ishranu i mršavljenje Džoana Ven za „SheFinds“. Zdravije alternative uključuju čips od povrća ili batata, koji su nutritivno bogatiji i bolji izbor za one koji žele da održe zdravu telesnu težinu.

Zamrznuta gotova jela

Gotova jela često sadrže velike količine masti i soli, koje poboljšavaju ukus i produžavaju rok trajanja, ali istovremeno mogu doprineti povećanju telesne težine, visokom krvnom pritisku i srčanim bolestima. „Zamrznuta gotova jela obično sadrže velike količine masti i soli kako bi bila ukusnija i duže trajala. Te količine mogu dovesti do gojenja, visokog krvnog pritiska i kardiovaskularnih bolesti,“ objašnjava Feder.

Osim toga, takvi obroci često imaju nisku nutritivnu vrednost i mnogo praznih kalorija. „Ova hrana sadrži malo vitamina, minerala i drugih nutrijenata koji su potrebni našem telu, dok je bogata dodacima bez prehrambene vrednosti, što može doprineti gojenju i drugim zdravstvenim problemima“, dodaje. Bolja opcija je priprema jela kod kuće unapred i zamrzavanje, umesto oslanjanje na industrijski obrađene verzije.

