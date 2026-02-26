Ako pojedete ovo voće uveče, spavaćete kao beba tvrde naučnici

Naučnici tvrde da kivi sadrži niz jedinjenja koje blagotvorno deluju na poremećaje spavanja. Ako pojedete ovo voće rešićete probleme sa snom.

Naučnici tvrde da se problemi sa snom mogu rešiti zdravom ishranom. Ako pojedete ovo voće uveče, imaćete neuporedivo manje problema kod poremećaja spavanja.

Loš san ne utiče samo na raspoloženje, već može izazvati ozbiljne fizičke i mentalne zdravstvene probleme. Zdravstvena stanja, ali i stresna svakodnevica mogu ozbiljno ugroziti kvalitet sna. Srećom, taj problem može se ublažiti nekim jednostavnim promenama.

Na primer, neki stručnjaci podstiču konzumaciju voća kako bi se produžilo trajanje i povećao kvalitet sna. Preciznije, višnje i kivi pokazali su se korisnima u poboljšanju efikasnosti sna. Ako pojedete ovo voće uveče nećete imati problema sa spavanjem.

Dobrobiti kivija i višnje za san

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition među prvima je istakao dobrobiti kivija za san. Prema istraživanju koje je objavio taj časopis, kivi sadrži niz jedinjenja, među kojima su i antioksidansi i serotonin, koji povoljno deluju na lečenje poremećaja spavanja.

Naučnici su do tog zaključka došli nakon što su sproveli istraživanje na uzorku od 24 ispitanika starosti od 20 do 55 godina. Svi učesnici konzumirali su kivi sat vremena pre spavanja svake večeri tokom četiri nedelje. Nakon tog perioda pokazivali su veću pospanost pre odlaska u krevet i smanjeno je vreme koje im je potrebno da bi zaspali.

„Ukupno vreme spavanja i efikasnost spavanja značajno su povećani“, tvrde autori studije iako pozivaju na dalja istraživanja kojima bi se potvrdili ovi efekti.

Klinički psiholog Majkl Breus smatra da kivi nije jedina hrana koja potiče san.

„Tu su i tamno lisnato povrće, banane, orašasti plodovi, semenke, citrusi, paradajz i celovite žitarice. Hrana s visokim sadržajem kalcijuma pomaže u povećanju nivoa melatonina“, tvrdi on.

Još jedno voće za pospešivanje sna koje se često spominje je kisela višnja. U jednoj manjoj studiji, koju je sproveo Univerzitet Louisiana State, kiseli sok od višnje produžio je vreme spavanja starijih osoba koje pate od nesanice za 84 minuta. Možda je ovo rešenje za vaše probleme sa snom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

