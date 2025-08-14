Ako postite, 4 namirnice nikako nemojte da jedete, svi misle da su posne a uopšte to nisu

Koju hranu jesti, a da ne ostanemo gladni ili se možda slučajno ne omrsimo?

Pored kuvanja kod kuće, gde se tačno zna koji se sastojci koriste, mnogi se odlučuju za industrijske namirnice na kojima stoji oznaka „posno“. Međutim, mnogi proizvodi za koje to nikad ne bismo rekli, sadrže u sebi mleko u prahu, goveđi ili svinjski želatin i konzervanse životinjskog porekla. Zato je važno da i pored oznake „posno“, detaljno pročitate spisak sastojaka na proizvodu.

Takođe, većina ribljih pašteta, napolitanki, bombona, biljnih kačkavalja, pekarskih proizvoda, tostova, dvopeka i čokoladnih keksića nije posna iako piše da jeste. Nutricionisti savetuju da otvorite „četvoro očiju“!

Biljni sirevi i mleka

Mleko i mlečne proizvode danas zamenjuju brojne biljne alternative. Pa tako u ponudi se mogu naći brojni biljni sirevi i mleka od soje, pirinča, badema… Tu je i tofu sir. Ali, i tu budite oprezni. Mnogi biljni sirevi mogu da sadrže neki sastojak životinjskog porekla, a najčešći je kazein, pa ako kupujete biljni kačkavalj ili neki drugi sir biljnog porekla, proverite na deklaraciji da li sadrži kazein.

Testenine i nudle

Kada je reč o testeninama takođe obratite pažnju na deklaraciju, da li sadrže tragove mleka i jaja. Danas postoje veganske testenine koje se prave bez jaja, takođe tu su i nudle. Po pravilu nudle se prave od pšeničnog brašna i bez jaja, sadrže i dodatne začine sa ukusom piletine ili govedine – ali vi se svakako odlučite za onu sa povrćem.

Grickalice

Kada je reč o grickalicama, smokiju, čipsu, grisinama – većina njih sadrži mleko u prahu i kakao maslac koji nisu posni. Takođe u većini njih se stavlja i palmino ulje, što nikako nije pogodno za post na vodi. Kokice su posne, ali samo ako nemaju dodataka poput putera . Nutricionisti savetuju da dok postite na vodi, grickalice radije zameniti zdravim varijantama kao što su sirovi bademi, orasi i lešnici.

Med

A ako se pitate da li med posan, evo odgovora. Prema pravilima Srpske pravoslavne crkve med je dozvoljen kao hrana za vreme posta, osim u dane strogog posta kad je naznačeno strogo uzdržavanje od bilo koje hrane i pića. Na sajtu SPC piše da vernici koji poste Vaskršnji post mogu da konzumiraju voće, povrće, morske plodove, proizvode pčela, a u određenim danima i ribu.

(Espreso/Najzena)

