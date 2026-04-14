Ako ste prešli 50, obratite pažnju: Ova 2 vitamina najčešće fale vašem telu, a jedan znak je jasan

Ako ste prešli 50 ova 2 vitamina najčešće nedostaju – telo onda šalje jasne signale koje ne treba ignorisati

Kako godine prolaze, telo se menja na načine koje ne primećujemo odmah. Posle 50. godine mnogi imaju više iskustva, više mira i drugačiji pogled na život, ali organizam u tom periodu često slabije iskorišćava pojedine hranljive materije. Upravo zato određeni vitamini postaju posebno važni u ovim godinama.

Koji vitamini najčešće fale vašem telu u ovim godinama a inače?

Među onima koji najčešće nedostaju izdvajaju se vitamin D i vitamin B12. Oba imaju veliku ulogu u svakodnevnom funkcionisanju organizma, jer utiču na energiju, metabolizam, nerve i opšte stanje tela. Kada ih nema dovoljno, posledice ne moraju odmah biti drastične, ali vremenom mogu postati vrlo primetne.

Manjak vitamina B12 kod starijih osoba nije redak problem. Sa godinama organizam često luči manje želudačne kiseline, pa se ovaj vitamin teže apsorbuje. Zbog toga se mogu javiti umor, malaksalost, slabost, pa čak i problemi sa koncentracijom i pamćenjem. Mnogi te simptome pripisuju starenju, a zapravo iza svega može stajati nutritivni deficit.

Slično je i sa vitaminom D. Kako starimo, telo postaje manje efikasno u pretvaranju sunčeve svetlosti u ovaj važan vitamin. Njegov nedostatak najviše pogađa kosti, koje postaju slabije i osetljivije. Kod žena se rizik dodatno povećava nakon menopauze, jer hormonalne promene ubrzavaju gubitak koštane mase.

Kako nadoknaditi manjak posle 50te?

Dobra vest je da se na ove nedostatke može uticati pravilnim izborom hrane. Jedna od jednostavnih opcija za doručak su cela jaja. Mnogi iz navike biraju samo belanca, ali upravo se u žumancetu nalaze vitamin D i vitamin B12. Zato je omlet sa sirom i povrćem, kuvano jaje ili jaje uz hleb i avokado odličan početak dana.

Za ručak je dobar izbor tunjevina. Osim što sadrži vitamin D i B12, ona donosi i zdrave masti, gvožđe i kalijum. Može se lako pretvoriti u brz i hranljiv obrok, bilo kao salata sa povrćem, dodatak hlebu ili kombinacija sa belim pasuljem.

Za večeru se posebno izdvaja losos. Ova riba je jedan od retkih prirodnih izvora vitamina D, a istovremeno sadrži proteine i vitamin B6, važan za nervni i imuni sistem. Pečen ili pripremljen u tiganju, uz salatu ili zeleno povrće, može biti odličan završetak dana.

Ako ste prešli 50 nije dovoljno samo jesti manje ili paziti na kalorije. Mnogo je važnije obratiti pažnju na to šta telu zaista nedostaje. Ponekad upravo dva vitamina prave veliku razliku između iscrpljenosti i dobrog osećaja.

