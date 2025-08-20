Ako svaki dan u vodu dodate 1 sastojak vaš mozak ima da radi kao švajcarski sat

Kako poboljšati zdravlje mozga na potpuno prirodan način.

Za dobar mozak – svaki dan u vodu dodajte ovaj sastojak!

Zdravlje mozga je ključno za dug život, posebno kako starimo i suočavamo se sa rizikom od kognitivnog opadanja i neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti. Iako je izbalansirana ishrana i redovno vežbanje temelj opšteg zdravlja pa i zdravlja mozga, istraživanja ukazuju na to da određeni minerali mogu dodatno poboljšati kognitivne funkcije i zaštititi nas od bolesti.

Prema nedavnom TikTok videu neorologa Roberta Lova, dodavanje tri ključna minerala u vodu može značajno poboljšati zdravlje mozga i pomoći u prevenciji Alchajmerove bolesti, prenosi klix.ba

Magnezijum

Magnezijum je prvi na listi i ključan je za više od 300 enzimski procesa u telu, uključujući one vezane za zdravlje kostiju i mozga. Istraživanja su pokazala da nedostatak magnezijuma može biti povezan sa razvojem Alchajmerove bolesti. „Studije su pokazale da osobe sa smanjenim nivoima magnezijuma češće obolevaju od Alchajmerove bolesti,“ objašnjava Lov.

Selen

Selen je drugi važan mineral koji se preporučuje. „Volim da dodajem selen u svoju vodu i jedem brazilske orahe. Selen je prekursor glutationa, glavnog antioksidanta u telu. Održavanje odgovarajućih nivoa glutationa je ključno za zdravlje mozga i zaštitu od oksidativnog stresa, koji može uzrokovati kognitivni pad,“ dodaje Lov. Suplementacija selenom može biti korisna za mnoge ljude.

Fulvična kiselina

Treći sastojak koji je Lov nedavno uključio u svoju vodu je fulvična kiselina. „Fulvična kiselina poboljšava apsorpciju vitamina i minerala,“ objašnjava on. Ovaj dodatak pomaže telu da bolje koristi hranljive materije, podržavajući time opšte zdravlje, uključujući i funkciju mozga.

Dodavanje ovih sastojaka u vodu može vam pomoći da podržite zdravlje mozga i poboljšate svoje opšte zdravlje.

