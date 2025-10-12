Ako ujutru nikada niste gladni, telo vam šalje važnu poruku

Mnogi ljudi preskaču doručak jer jednostavno nemaju apetit čim se probude. Stručnjaci objašnjavaju da to nije slučajnost, već signal koji telo šalje i koji može otkriti mnogo o vašem načinu života i zdravlju.

Uticaj hormona na jutarnji apetit

Nivo hormona kortizola prirodno raste ujutru, što može potisnuti osećaj gladi. Kod nekih ljudi to znači da im je potrebno više vremena da se organizam „probudi“ pre nego što požele hranu.

Večernje navike igraju veliku ulogu

Ako jedete kasno uveče ili unosite tešku hranu pred spavanje, telo će ujutru i dalje biti zauzeto varenjem. To može smanjiti osećaj gladi i učiniti da doručak deluje nepotrebno.

Preskakanje doručka nije uvek loše

Iako se često govori da je doručak najvažniji obrok u danu, istraživanja pokazuju da preskakanje doručka ne mora nužno biti štetno. Za neke ljude to može biti deo prirodnog ritma ili čak doprineti boljoj kontroli telesne težine.

Kada obratiti pažnju

Ako nedostatak apetita ujutru prati umor, gubitak energije ili problemi sa varenjem, to može biti znak da je potrebno prilagoditi ishranu ili potražiti savet stručnjaka.

Nedostatak gladi ujutru ne mora biti razlog za brigu. Najčešće je povezan sa hormonima i navikama u ishrani. Važno je slušati svoje telo i pronaći ritam koji vam najviše odgovara, umesto da se strogo držite pravila o obaveznom doručku.

