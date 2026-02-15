Ako vas dugo muči zatvor ovo voće je jedini spas, prazni creva u momentu!

Poznato je da suve šljive pomažu kod zatvora, ali i badem je jedan od najboljih lekova koji možete upotrebiti ako vas dugo muči zatvor.

Jedan od najboljih narodnih lekova kad je reč o zatvoru. Ako vas dugo muči zatvor, stručnjaci ističu ovo voće kao rešenje za redovno pražnjenje creva i normalizovanje probave.

Ako vas je nekad mučio zatvor i problemi s radom creva i sami znate kako to može biti neprijatno. Ne čudi što mnogi traže prirodne opcije koje mogu pomoći u boljem funkcionisanju creva, probave i na kraju izbacivanja otpadnih materija.

Narodni lek broj jedan kad je reč o zatvoru je konzumiranje suvih šljiva, a mnogima pomaže i medicinski laksativni džem za brzo pražnjenje creva. Ali to nije jedina opcija.

Dijetetičarke Anet Snajder i Ejmi Pendleton Kej izdvojile su jednu od najboljih vrsta orašastih plodova koja bi mogla osigurati redovno pražnjenje creva i sprečiti zatvor.

Bademe su navele kao svoje omiljene, a otkrili su i tri razloga zašto ih treba uvrstiti u ishranu kako ne bismo imali problema sa zatvorom.

Dobar izvor magnezijuma

Magnezijum je važan mineral iz mnogo razloga, a odličan je i za ublažavanje zatvora.

„Vlakna, magnezijum i drugi antioksidansi koji se nalaze u bademima mogu pomoći kod probavnih problema i osigurati zdravu crevnu floru. Zdrav crevni mikrobiom s nizom dobrih bakterija doprinosi boljoj probavi u celini. A to pomaže u sprečavanju hroničnog zatvora’, ističe dijetetičarka Ejmi Pendleton Kej.

Bogati su vlaknima

Osim što sadrže magnezijum, bademi su i odličan izvor vlakana. Dijetetičarka Kej ističe da je hrana bogata vlaknima važna. Povećava učestalost pražnjenja creva, što dovodi do poboljšanja kod onih koje dugo muči zatvor.

Ovi orašasti plodovi sadrže topiva i netopiva vlakna. Svaka od ovih vrsta vlakana neophodna je za normalno funkcionisanje creva, a samim time i za redovno pražnjenje.

Visok udeo zdravih masti

Ishrana obogaćena zdravim masnoćama takođe može pomoći probavi, slažu se dijetetičari. Snajder objašnjava da masnoće iz hrane mogu pomoći u ublažavanju zatvora povećanjem snage mišićnih kontrakcija koje izbacuju izmet i stimulišu debelo crevo da se počne prazniti.

