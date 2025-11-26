Ako vas muče problemi sa bubrezima ove namirnice izbegnite po svaku cenu, posebno prvu!

Ako vas muče problemi sa bubrezima onda ovo morate da znate, kod ovih oboljenja ključno je da se pazi na unos: natrijuma, kalijuma i fosfora.

Ukoliko vas muče problemi sa bubrezima onda ovo morate da znate, naime kod bubrežnih oboljenja ključno je da se pazi na unos: natrijuma, kalijuma i fosfora. Neke namirnice mogu ozbiljno naškoditi ovom vitalnom organu.

Mnogi od nas ne razmišljaju o uticaju jela i pića na bubrege kada biramo šta ćemo popiti ili pojesti, ali svakako bi trebalo. Neke namirnice mogu ozbiljno naškoditi ovom vitalnom organu.

Zbog toga ovih 17 vrsta namirnica bi trebalo da izbegavate, ili da maksimalno ograničite njihov unos, ako vas muče problemi sa bubrezima:

1. Gazirani sokovi

Pored kalorija i šećera koje gazirani sokovi pružaju, oni sadrže aditive koji sadrže fosfor, posebno tamne gazirane pića.

Mnogi proizvođači hrane i pića dodaju fosfor tokom obrade kako bi poboljšali ukus, produžili rok trajanja i sprečili promenu boje.

Vaše telo apsorbuje ovaj dodatni fosfor više od prirodnog, životinjskog ili biljnog fosfora.

Za razliku od prirodnog fosfora, fosfor u obliku aditiva nije vezan za proteine. Umesto toga, nalazi se u obliku soli i veoma se apsorbuje u crevnom traktu .

2. Avokado

Avokado se često reklamira zbog svojih brojnih hranljivih kvaliteta, uključujući masti za srce, vlakna i antioksidante.

Iako je avokado obično zdrav dodatak ishrani, on se smatra jednom od namirnica sa visokim sadržajem kalijuma koje treba izbegavati kod bolesti bubrega.

3. Konzervisana hrana

Konzervisana hrana kao što su supe, povrće i pasulj se često kupuju zbog niske cene i pogodnosti.

Međutim, većina konzervirane hrane sadrži velike količine natrijuma, jer se so dodaje kao konzervans da bi se produžio njen rok trajanja .

Zbog količine natrijuma koja se nalazi u konzervisanoj hrani, često se preporučuje da ljudi sa oboljenjem bubrega izbegavaju ili ograniče njihovu potrošnju.

4. Hleb od celog zrna

Odabir pravog hleba može biti zbunjujući za osobe sa oboljenjem bubrega. Za zdrave pojedince, hleb od celog zrna pšenice se obično preporučuje umesto rafinisanog hleba od belog brašna.

Hleb od celog zrna može biti hranljiviji, uglavnom zbog većeg sadržaja vlakana. Međutim, beli hleb se obično preporučuje za osobe sa bubrežnom bolešću u odnosu na sorte cele pšenice.

5. Smeđi pirinač

Kao i hleb od celog zrna pšenice, smeđi pirinač je celo zrno koje ima veći sadržaj kalijuma i fosfora od belog pirinča.

6. Banane

Banane su poznate po visokom sadržaju kalijuma.

7. Mlečni proizvodi

Mlečni proizvodi su bogati raznim vitaminima i hranljivim materijama.

Takođe su hrana sa visokim sadržajem proteina i prirodni izvor fosfora i kalijuma. Ipak, konzumiranje previše mlečnih proizvoda, u kombinaciji sa drugim namirnicama bogatim fosforom, može biti štetno za zdravlje kostiju kod onih sa bubrežnom bolešću.

8. Pomorandže i sok od pomorandže

Iako su pomorandže i sok od pomorandže verovatno najpoznatiji po svom sadržaju vitamina C, oni su takođe bogati izvori kalijuma.

9. Prerađeno meso

Prerađeno meso je dugo bilo povezano sa hroničnim bolestima i generalno se smatra nezdravim zbog sadržaja konzervansa.

10. Kiseli krastavci, masline i slastice

Kiseli krastavci, prerađene masline i slasti su primeri sušene ili kisele hrane. Obično se velike količine soli dodaju tokom procesa sušenja ili kiseljenja.

Mnoge prodavnice prehrambenih proizvoda imaju sorte kiselih krastavaca, maslina i slastica sa smanjenim sadržajem natrijuma, koje sadrže manje natrijuma od svojih tradicionalnih kolega.

Ipak, čak i opcije sa smanjenim unosom natrijuma mogu i dalje imati visok sadržaj natrijuma, tako da ćete i dalje želeti da gledate svoje porcije.

11. Kajsije

Kajsije su bogate vitaminom C, vitaminom A i vlaknima. Takođe su bogate kalijumom. Svaka šolja svežih, isečenih kajsija obezbeđuje 427 mg kalijuma. Sadržaj kalijuma je još više koncentrovan u suvim kajsijama.

12. Krompir i slatki krompir

Krompir i slatki krompir su povrće bogato kalijumom.

13. Paradajz

Paradajz je još jedno povrće sa visokim sadržajem kalijuma koje možda ne odgovara smernicama bubrežne dijete.

14. Pakovana, instant i gotova jela

Prerađena hrana može biti glavna komponenta natrijuma u ​​ishrani. Među ovim namirnicama, upakovana, instant i gotova jela obično su najviše obrađena i stoga sadrže najviše natrijuma.

15. Blitva, spanać i zelje od cvekle

Blitva, spanać i cvekla su lisnato zeleno povrće sa velikim količinama hranljivih materija i minerala, uključujući kalijum.

16. Urme, suvo grožđe i suve šljive

Urme, suvo grožđe i suve šljive su uobičajeno sušeno voće. Kada se plodovi osuše, njihovi hranljivi sastojci se koncentrišu. Ovo uključuje kalijum.

17. Pereci, čips i krekeri

Spremne grickalice poput pereca, čipsa i krekera obično nemaju hranljive materije i imaju relativno visok sadržaj soli, pa ih morate izbegavati ako vas muče problemi sa bubrezima.

Takođe, lako je jesti više od preporučene veličine ove hrane, što često dovodi do još većeg unosa soli od predviđenog.

(Espreso/Healthline)

