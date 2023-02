Ako vas muči povišen holesterol, u ishranu ubacite ove 4 lako dostupne namirnice

Kako holesterol raste, tako počnu da se razvijaju masnoće koje otežavaju protok krvi kroz arterije. To stanje naziva se ateroskleroza, a ono može dovesti do krvnih ugrušaka, srčanog i moždanog udara. Kako bi se sve to sprečili, važno je jesti zdravu namirnicu koju srce i krvne sudovi vole.

Zašto dolazi do povišenog holesterola?

Uzroci povišenog holesterola u krvi mogu biti brojni – na primer konzumiranje previše hrane s visokim udelom holesterola, zasićenih masti i trans masti može povećati rizik od razvoja visokog holesterola.

Prekomerna telesna masa i gojaznost takođe mogu povećati vaš rizik. Ostali faktori načina života koji mogu doprineti visokom holesterolu su neaktivnost i pušenje.

Vaša genetika takođe može uticati na vaše šanse za razvoj visokog holesterola. Geni se prenose s roditelja na decu. Određeni geni upućuju vašem telu kako da obrađuje holesterol i masti. Ako vaši roditelji imaju visok holesterol, možda ste i vi izloženi većem riziku da ga imate. Druga zdravstvena stanja, kao što su dijabetes i hipotireoza, takođe mogu povećati rizik od razvoja visokog holesterola i povezanih komplikacija, piše Ordinacija.hr.

Postoji određena hrana koja može uticati na smanjenje nivoa holesterola, a lekari savetuju da ove četiri namirnice uvrstite u svoju svakodnevnu ishranu kako bi svoj holesterol držali u granicama normale.

1. Ovas

Ovas je belančevinama (proteinima) najbogatija vrsta žitarica u našem podneblju. Osim što obiluje proteinima važnim za proizvodnju telesne energije, ovas je odličan izvor “dobrih” ugljenih hidrata koji pomažu u uravnoteženju nivoa šećera u krvi. Tako izbegavate nagle “skokove” i “padove” šećera u krvi koje uzrokuje rafinisana hrana poput kroasana, kifli, rafinisanih kukuruznih pahuljica i ostalih nezdravih varijanti za doručak. Tu su i vlakna koja će sniziti loš holesterol, a prema pisanju Cleveland klinike, ako dodate samo šoljicu ovsene kaše svom obroku tokom dana, možete sniziti holesterol za 5 do 8 posto. Za još bolji rezultat dobro je kaši dodati voće.

2. Orašasti plodovi

Bademi, orasi i ostali orašasti plodovi su odličan način za snižavanje LDL „lošeg“ holesterola. Prošlogodišnja studija pokazala je da osobe koje jedu orahe svaki dan tokom dve godine mogu osetiti snižavanje lošeg holesterola, ali i povećanje razine „dobrog“ holesterola. „Čestice LDL holesterola dolaze u raznim veličinama, a istraživanja su pokazala kako su male, guste čestice LDL holesterola češće povezane s aterosklerozom, plakom koji se nakuplja na arterijama“, navodi prof. Emilio Ros. Ako ne volite da grickate orašaste plodove, onda ih dodajte jogurtu, kaši ili salatama.

3. Avokado

Avokado je voće prepuno masnoća, čak 77 posto kalorija iz njega upravo su masnoće. Ali, radi se o mastima oleinske kiseline, istim onima koje se nalaze u maslinovom ulju, osnovi mediteranske, jedne od najzdravijih vrsta ishrane poznate svetu. Ako mislite da rade protiv dobrog holesterola, niste u pravu jer će one zapravo sniziti šanse da se kod vas razviju bolesti srca. Iako je banana postala poznata kao sinonim za kalijum, jer se u 100 grama banane može pronaći 10 posto preporučene dnevne količine, u 100 grama avokada se nalazi 14 posto. Unos preporučene dnevne količine kalijuma važno je za smanjivanje krvnog pritiska, a samim time se smanjuje i rizik od srčanog udara.

Ipak, treba pripaziti kako jedete avokado, a ako ga najčešće pripremate u guacamole sosu, jedete ga i uz čips, koji sigurno ne sadrži zdrave masnoće. Možete ga jesti samostalno, u salatama ili na tostu.

4. Maslinovo ulje

Većina ih se slaže da je maslinovo ulje, naročito ono devičansko, vrlo korisno jer sadrži oleinsku kiselinu, nezasićenu masnu kiselinu, najzastupljeniju upravo u ovoj vrsti ulja, a ona utiče na smanjenje upala. Ako ga koristite umesto drugih ulja, dobro ste odabrali, a upravo zbog monozasićenih kiselina ono će uticati na snižavanje nivoa holesterola.

Džuli Mankuso, nutricionistkinja, navodi da Mediteranska ishrana može da zahvali upravo maslinovom ulju za svoju popularnost. Maslinovo ulje je jednostavno uključiti u ishranu, možete ga dodati čorbama, salatama, a možete jednostavno u njega umakati hleb i uživati u ukusu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.