Ako vidiš ovu oznaku na flaši maslinovog ulja — odmah znaj da nije pravo

Ne nasedaj na etiketu — ova sitna oznaka ti zapravo otkriva da ulje nije ono što misliš.

Ako na flaši maslinovog ulja vidiš oznaku „pomace“ ili „blend“, to znači da ulje nije pravo ekstra devičansko maslinovo ulje — već mešavina sa rafinisanim uljima koja nemaju ni ukus ni vrednost pravog maslinovog ulja.

Zašto je važno da znaš šta kupuješ

Pravo maslinovo ulje ima specifičan miris, ukus i boju, ali najpre — ima jasnu oznaku „extra virgin“. Sve ostalo je marketinška magla. Ljudi često misle da kupuju zdravo, a zapravo dobiju industrijski otpad u staklu.

Kako da prepoznaš lažno maslinovo ulje

Najbrži način da proveriš da li je ulje pravo jeste da pogledaš etiketu. Ako piše „pomace“, „pure“, „light“ ili „blend“, to nije ekstra devičansko ulje.

Evo kako da proveriš:

Pogledaj naziv — mora da piše „extra virgin olive oil“. Proveri poreklo — zemlja porekla mora biti jasno navedena. Izbegavaj svetle boce — pravo ulje se pakuje u tamne boce da se zaštiti od svetlosti. Cena je pokazatelj — ako je previše jeftino, verovatno nije pravo. Miris i ukus — pravo ulje ima gorčinu i pikantnost, ne neutralan ukus.

Šta znači oznaka „pomace“ na flaši maslinovog ulja

Oznaka „pomace“ znači da je ulje dobijeno iz ostataka maslina nakon prvog ceđenja — uz pomoć hemikalija i toplote. To ulje se koristi za prženje, ali nije ni blizu kvaliteta pravog maslinovog ulja.

Da li se lažno maslinovo ulje može prepoznati kod kuće?

Da, možeš uraditi jednostavan test: stavi flašu u frižider. Pravo ekstra devičansko ulje se zgušnjava na hladnoći. Ako ostane tečno — nije pravo.

Kako da kupuješ pametno i izbegneš prevaru

Kupuj od proverenih proizvođača. Biraj ulje sa oznakom „PDO“ ili „PGI“ — to su evropske oznake za kontrolisano poreklo. Ne nasedaj na „light“ ili „pure“ — to su marketinški trikovi.

Šta ljudi najviše pitaju kad kupuju maslinovo ulje

Da li „light“ maslinovo ulje znači da je zdravije?

– Ne. „Light“ se odnosi na ukus, ne na kalorije. To ulje je rafinisano i siromašno hranljivim sastojcima.

Koliko dugo može da stoji pravo maslinovo ulje?

– Do 18 meseci ako je pravilno skladišteno — u tamnoj boci, na hladnom mestu.

Da li boja ulja znači nešto?

– Ne nužno. Boja zavisi od sorte maslina i vremena berbe, ali nije pokazatelj kvaliteta.

Maslinovo ulje je često falsifikovano jer se dobro prodaje. Ako znaš šta da gledaš na etiketi, lako ćeš izbeći zamku. Ne moraš biti stručnjak — samo obrati pažnju na nekoliko ključnih stvari. Ja sam naučila na sopstvenoj grešci, pa ti sad šapćem ono što bih volela da mi je neko ranije rekao.

