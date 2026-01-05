Ako volite viršle, morate da znate šta zaista jedete: Evo od čega se prave

Ako redovno jedete viršle, vreme je da saznate šta se zapravo nalazi u njima. Iako su popularan obrok, nije sve tako jednostavno.

Viršle su jedan od najpopularnijih brzih obroka – praktične, jeftine i lako dostupne.

Ali iza njihove jednostavnosti krije se niz sastojaka koji mogu imati ozbiljan uticaj na zdravlje. Ako ih redovno jedete, vreme je da saznate šta se zapravo nalazi u njima.

Šta se zaista nalazi u viršlama

Većina viršli se pravi od mešavine svinjskog, goveđeg ili pilećeg mesa, ali to nije sve. U procesu proizvodnje koriste se i mesni ostaci – poput kože, masnog tkiva, pa čak i delova koji se inače ne koriste u klasičnim mesnim proizvodima. Sve se to melje, obrađuje i oblikuje u poznati cilindrični oblik.

Kod jeftinijih varijanti udeo pravog mesa zna biti vrlo nizak, a većinu mase čine zamenski sastojci koji obezbeđuju teksturu i volumen. Stoga je uvek važno pročitati deklaraciju ako želite biti sigurni u to šta konzumirate.

Aditivi koji izazivaju zabrinutost

Da bi viršle bile dugotrajne, glatke i ukusne, dodaju se brojni aditivi. Među najkontroverznijima su nitriti – konzervansi koji sprečavaju razvoj bakterija, ali se povezuju sa povećanim rizikom od srčanih bolesti i određenih vrsta raka. Osim njih, tu su i pojačivači ukusa, boje i stabilizatori.

So i začini – za ukus

Nitriti i nitrati – konzervansi koji produžuju rok trajanja i daju viršlama karakterističnu ružičastu boju

Pojačivači okusa – poput mononatrijum glutaminata (MSG)

Stabilizatori i zgušnjivači – kao što su skrob, soja ili proteini iz mleka

Arome – koje imitiraju dimljenje ili specifične začinske note.

Zašto su i dalje popularne

Uprkos svemu, viršle ostaju omiljene zbog svoje praktičnosti. Mogu se brzo pripremiti, lako se kombinuju sa drugim jelima i deca ih obožavaju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi trebalo ograničiti njihovu konzumaciju – posebno kod dece i osoba sa osetljivim zdravljem.

Kako da izaberete „bolju“ viršlu

Ako ne želite da ih potpuno izbacite iz ishrane, birajte one sa jasnim deklaracijama, bez dodatih nitrita i sa većim procentom čistog mesa. Proizvodi sa oznakom „premium“ često imaju bolji sastav, ali i višu cenu – što je kompromis koji vredi razmotriti.

