Andrej, karpatski mudrac, doživeo je 104 godine: Ključ dugog života krije se u jednom povrću!

Kako živeti dugo i zdravo? Mudrost Andreja Vorona otkriva tajne dugovečnosti kroz prirodu, cveklu, post i unutrašnji mir

Andrej Voron, mudrac iz karpatskog sela, doživeo je čak 104 godine. Njegove beleške o zdravom i dugom životu pretočene su u knjigu „Mnoge godine. Srećne godine“ i danas inspirišu ljude širom sveta.

Njegova filozofija ne odnosi se samo na fizičko zdravlje, već i na duhovni mir, ljubav prema prirodi i jednostavne svakodnevne navike, prenosi k1info.rs.

Posebno je isticao povrće cveklu kao „najbolju hranu na zemlji“, ali i važnost vode, povrća, posta i unutrašnje tišine. Dug život duguje ovome:



Pravila za telo i dušu

Posmatrajte prirodu: trava, šuma, voda i nebo donose znanje koje ne piše u knjigama.

Hodajte bosi makar nekoliko minuta dnevno – uzemljenje vraća snagu.

Pijte vodu pre nego što osetite žeđ, jer je ona prirodni lek.

Jedite povrće svakodnevno: cvekla, pasulj, bundeva, bobičasto voće, šargarepa, paradajz, paprika, zeleno povrće.

Izbegavajte meso – Voron je verovao da „nosimo tuđu bol“.

Praktikujte post jednom nedeljno, od četvrtka uveče do petka uveče, samo uz vodu.

Birajte male porcije i sirovu hranu, uz dosta tečnosti.

Jedite orašaste plodove i kašičicu ulja dnevno – hrana za mozak.

Kretanje i svakodnevne navike za dug život

Budite ljubazni – svaka osoba vas nečemu uči.

Hodajte kada ste tužni – priroda odnosi bol.

Radite fizički – ruke rade, živci se odmaraju.

Ne prejedajte se – gladan čovek je okretniji.

Prošetajte posle večere barem pola sata.

Decu učite prirodi – trava, voda, kopriva i hladno kupanje jačaju telo i duh.

Jedite šargarepu kada ste iscrpljeni – vraća energiju.

Bobičasto voće u sezoni – šolja dnevno za snagu i vitalnost.

Unutrašnji mir i ljubav

Negujte tišinu – u njoj se rađa jasnoća.

Ne brinite o mišljenju drugih – vi ste mera svog dostojanstva.

Praštajte – oprost povećava ljubav.

Ne takmičite se – svako ima svoj put.

Ne učite druge kako da žive, osim ako vas pitaju.

Poniznost je temelj mudrosti.

Voronova poruka je jednostavna: dug život i dugovečnost dolaze iz balansa tela i duše. Cvekla, voda, post, priroda i ljubav prema životu čine osnovu zdravlja.

„Kada čovek nauči da čuva srce i telo jednako, godine postaju samo broj.“

