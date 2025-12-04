Andrej, karpatski mudrac, doživeo je 104 godine: Ključ dugog života krije se u jednom povrću!

Andrej Voron, mudrac iz karpatskog sela, doživeo je čak 104 godine. Njegove beleške o zdravom i dugom životu pretočene su u knjigu „Mnoge godine. Srećne godine“ i danas inspirišu ljude širom sveta.
Njegova filozofija ne odnosi se samo na fizičko zdravlje, već i na duhovni mir, ljubav prema prirodi i jednostavne svakodnevne navike, prenosi k1info.rs.
Posebno je isticao povrće cveklu kao „najbolju hranu na zemlji“, ali i važnost vode, povrća, posta i unutrašnje tišine. Dug život duguje ovome:
Pravila za telo i dušu
Posmatrajte prirodu: trava, šuma, voda i nebo donose znanje koje ne piše u knjigama.
Hodajte bosi makar nekoliko minuta dnevno – uzemljenje vraća snagu.
Pijte vodu pre nego što osetite žeđ, jer je ona prirodni lek.
Jedite povrće svakodnevno: cvekla, pasulj, bundeva, bobičasto voće, šargarepa, paradajz, paprika, zeleno povrće.
Izbegavajte meso – Voron je verovao da „nosimo tuđu bol“.
Praktikujte post jednom nedeljno, od četvrtka uveče do petka uveče, samo uz vodu.
Birajte male porcije i sirovu hranu, uz dosta tečnosti.
Jedite orašaste plodove i kašičicu ulja dnevno – hrana za mozak.
Kretanje i svakodnevne navike za dug život
Budite ljubazni – svaka osoba vas nečemu uči.
Hodajte kada ste tužni – priroda odnosi bol.
Radite fizički – ruke rade, živci se odmaraju.
Ne prejedajte se – gladan čovek je okretniji.
Prošetajte posle večere barem pola sata.
Decu učite prirodi – trava, voda, kopriva i hladno kupanje jačaju telo i duh.
Jedite šargarepu kada ste iscrpljeni – vraća energiju.
Bobičasto voće u sezoni – šolja dnevno za snagu i vitalnost.
Unutrašnji mir i ljubav
Negujte tišinu – u njoj se rađa jasnoća.
Ne brinite o mišljenju drugih – vi ste mera svog dostojanstva.
Praštajte – oprost povećava ljubav.
Ne takmičite se – svako ima svoj put.
Ne učite druge kako da žive, osim ako vas pitaju.
Poniznost je temelj mudrosti.
Voronova poruka je jednostavna: dug život i dugovečnost dolaze iz balansa tela i duše. Cvekla, voda, post, priroda i ljubav prema životu čine osnovu zdravlja.
„Kada čovek nauči da čuva srce i telo jednako, godine postaju samo broj.“
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com