Bademi: superhrana ili tihi rizik — ko bi trebalo da ih izbegava i zašto?

Šaka badema može da bude superhrana – ali vrlo lako može da postane i rizična namirnica

Šaka badema dnevno donosi zdravlje — ali kod nekih ljudi može izazvati neprijatnosti ili potencijalne opasnosti. U tekstu ćete saznati kad i zašto bademi možda nisu dobra ideja, i kako da uživate bez rizika.

Zašto su bademi često hvaljeni

Bademi su nutritivna bomba — bogati su zdravim mastima, vlaknima, proteinom, magnezijumom i vitaminom E.

Oni mogu pomagati u snižavanju lošeg (LDL) holesterola i održavanju ili podizanju dobrog (HDL) holesterola, što pozitivno utiče na zdravlje srca.

Zbog kombinacije masti, proteina i vlakana — bademi povećavaju osećaj sitosti, pa mogu biti saveznik u kontroli težine.

Za osobe koje paze na unos ugljenih hidrata, bademi mogu pomoći u stabilizaciji šećera u krvi — jer su bogati magnezijumom i imaju nizak glikemijski indeks.

Sve to čini bademe dobrim saveznikom — ako se koriste kako treba.

Kad bademi mogu da budu “misteriozna pretnja”

Ali — nisu univerzalno dobra ideja za sve. Postoje situacije kad treba razmisliti pre nego što posegnete za šakom badema. Evo na šta pripaziti:

Problemi s varenjem i osetljiv stomak

Bademi su bogati vlaknima i mastima — što je generalno dobro, ali za osobe sa osetljivim stomakom, gastritisom, sindromom iritabilnog creva (IBS) ili hroničnim nadimanjem, mogu da izazovu gasove, nadutost ili nelagodu.

Takođe, njihova kožica sadrži tanine i fitate koji otežavaju varenje i mogu smanjiti apsorpciju nekih minerala.

Problem kod bubrega i kamena u bubregu

Bademi sadrže oksalate — supstance koje u nekim slučajevima mogu doprineti formiranju bubrežnih kamenaca. Ako ste skloni kamencima ili imate problema sa bubrezima, treba da budete posebno oprezni ili da izbegavate veće količine.

Takođe, visok sadržaj kalijuma i fosfora može biti problematičan kod osoba koje uzimaju određene lekove za bubrege ili krvni pritisak.

Alergije i opasnost od preteranog unosa

Za osobe sa alergijom na orašaste plodove — bademi mogu biti opasni i izazvati od osipa, svraba do ozbiljnijih reakcija poput gušenja i anafilakse.

Štaviše — ako preterate sa količinom, kalorije i masti se brzo sabiraju, što može da poremeti ciljeve u mršavljenju i zdravoj ishrani.

Kako da jedete bademe — a izbegnete zamke

Umerenost kao ključ: Preporuka se kreće oko 23 do 30 badema (oko šake) dnevno — tolika količina pruža prednosti bez viška kalorija ili opterećenja za organizam.

Prilagodite ih sebi — ako imate osetljiv stomak, probajte da bademe namočite unapred i oljuštite kožicu — to olakšava varenje.

Obratite pažnju na stanje bubrega i kamena — ako ste skloni bubrežnim problemima ili kamencima, konsultujte lekara pre redovnog konzumiranja.

Birajte nesoljene i nepečene bademe — slani ili prepečeni bademi često donesu dodatni natrijum ili ulja, što može poništiti neke od njihovih prednosti.

Za koga su bademi — a za koga ne

Bademi su dobar izbor ako: želite zdraviji aktivni život, balansirate krvni šećer, težite da ostanete siti između obroka, pazite na holesterol ili vam odgovara umerena doza zdravih masti.

Ne bi trebalo da jedete bademe ako imate alergiju na orašaste plodove, problema s bubrezima, skloni ste kamencima, imate osetljiv digestivni trakt, ili ako pokušavate da smršate uz rigoroznu kontrolu kalorija — a bez pravilnog balansiranja.

Slušajte svoje telo

Bademi mogu da budu prava “superhrana” — sve dok ih koristite mudro i umereno. Ali — kao i sa svakom superhranom, nije dovoljno samo znati da su “zdravi”, važno je da i Vaše telo i životne navike budu u skladu s tim. Ako ste svesni svojih ciljeva i stanja, šaka badema može da bude dragocen saveznik. Ako ste skeptični — mudro je da slušate svoje telo.

