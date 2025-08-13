Bakin recept za pekmez od šljiva koji se čuva generacijama: Bez šećera i konzervansa, a opet divno aromatičan

Postoji li išta bolje od domaćeg pekmeza od šljiva za doručak? Hrskavi hleb, puter, pekmez i šolja čaja ili kafe ostavljaju lep utisak na početak dana.
Jedite ga direktno iz tegle svaki put kada poželite nešto zdravo i slatko, dodajte ga keksima i kolačima, koristite ga kao premaz preko domaćeg hleba, napunite palačinkama, krofnama ili kiflicama od vanile. Obogatiće svaki recept!
U nastavku pogledajte stari recept za pekmez, koji se kuva na šporetu. Oduševiće vaše ukućane.
Sastojci:
- 4 kg šljiva (očišćenih od koštica)
Po želji:
- 1/2 kašičice cimeta
- 1/2 kašičice mlevenog karanfilića
- 2-3 kašike ruma (ili rum šećera)
Priprema:
- Domaći pekmez od šljive bez šećera se pravi tako što se voće ukuvava.
- Dužim kuvanjem isparava voda iz voća pa se istovremeno pojačava koncentracija prirodnog šećera iz plodova voćki.
- Pekmez se mora dobro ukuvati, takoreći dok sa varjače ne počnu otpadati komadi. On ne bi trebalo da bude tečan, već gušće konzistencije.
- Za ovaj pekmez od šljiva bez šećera i konzervansa potrebno vam je 4 kilograma plodova.
- Izaberite slatke i zrele plodove, operite ih i izvadite im koštice.
- Kuvajte na umerenoj vatri. Pažljivo mešajte i pripazite da ne zagori.
- Kuvanje treba da bude toliko dugo dok pekmez ne postane gust i taman. Treba da bude toliko gust da varjača stoji uspravno u njemu.
- Pred kraj kuvanja, po želji, možete dodati kašičicu cimeta ili malo ruma.
- Kada se smesa ohladi uspite ih u tegle na koje ste prethodno stavili celofan koji ste sterilisali alkoholom. Zatim tegle hermetički zatvorite.
