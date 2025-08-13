Bakin recept za pekmez od šljiva koji se čuva generacijama: Bez šećera i konzervansa, a opet divno aromatičan

Postoji li išta bolje od domaćeg pekmeza od šljiva za doručak? Hrskavi hleb, puter, pekmez i šolja čaja ili kafe ostavljaju lep utisak na početak dana.

Jedite ga direktno iz tegle svaki put kada poželite nešto zdravo i slatko, dodajte ga keksima i kolačima, koristite ga kao premaz preko domaćeg hleba, napunite palačinkama, krofnama ili kiflicama od vanile. Obogatiće svaki recept!

U nastavku pogledajte stari recept za pekmez, koji se kuva na šporetu. Oduševiće vaše ukućane.

Sastojci:

4 kg šljiva (očišćenih od koštica)

Po želji:

1/2 kašičice cimeta

1/2 kašičice mlevenog karanfilića

2-3 kašike ruma (ili rum šećera)

Priprema:

Domaći pekmez od šljive bez šećera se pravi tako što se voće ukuvava. Dužim kuvanjem isparava voda iz voća pa se istovremeno pojačava koncentracija prirodnog šećera iz plodova voćki. Pekmez se mora dobro ukuvati, takoreći dok sa varjače ne počnu otpadati komadi. On ne bi trebalo da bude tečan, već gušće konzistencije. Za ovaj pekmez od šljiva bez šećera i konzervansa potrebno vam je 4 kilograma plodova. Izaberite slatke i zrele plodove, operite ih i izvadite im koštice. Kuvajte na umerenoj vatri. Pažljivo mešajte i pripazite da ne zagori. Kuvanje treba da bude toliko dugo dok pekmez ne postane gust i taman. Treba da bude toliko gust da varjača stoji uspravno u njemu. Pred kraj kuvanja, po želji, možete dodati kašičicu cimeta ili malo ruma. Kada se smesa ohladi uspite ih u tegle na koje ste prethodno stavili celofan koji ste sterilisali alkoholom. Zatim tegle hermetički zatvorite.

(Telegraf.rs)

