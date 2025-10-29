Bananu nikada nemojte kombinovati s ovim voćem: Možete napraviti veliku štetu telu

Prema savetima stručnjaka, bananu ne bi trebalo kombinovati sa nekim vrstama voća – jer činite štetu u svom organizmu.

Ako volite da započnete dan zdravim smoothiejem, možda činite grešku koja umanjuje benefite tog napitka. Prema najnovijem istraživanju sa Univerziteta u Kaliforniji u Davisu, kombinacija banane sa određenim voćem može značajno umanjiti apsorpciju antioksidansa.

Banana u smoothieju smanjuje apsorpciju flavanola

Istraživači su otkrili da kada se banana doda u smoothie, nivo flavanola — biljnog spoja sa važnim antioksidativnim funkcijama — u krvi i urinu može biti čak 84 % niži u poređenju sa smoothiejem bez banane.

U studiji su učesnici dobili kapsulu flavanola, a zatim su u dve grupe pili smoothie — jedna je sadržavala bananu, a druga bobičasto voće. Oni koji su pili smoothie sa bananom pokazali su znatno niže vrednosti flavanola.

Enzim u banani blokira korisna jedinjenja

Glavni razlog je enzim polifenol oksidaza (PPO), koji je prisutan u banani i često je odgovoran za potamnjavanje ploda nakon oguljenja. Taj isti enzim može ometati apsorpciju flavanola prilikom unosa putem hrane.

Flavanoli pripadaju porodici polifenola i važni su za zdravlje srca i mozga. Oni se nalaze u jabukama, borovnicama, grožđu, kakau i drugim namirnicama.

Šta stručnjaci savetuju?

Umesto da bananu dodajete u smoothie s bogatim izvorima flavanola, bolje je da je ne kombinujete sa njima.

Birajte voće s niskim nivoom PPO enzima — npr. ananas, mango, narandža — kao bolju alternativu za mešavine.

Ako baš želite bananu, koristite je u napicima bez dodatka bobičastog voća ili kakaa, kako se njen enzim ne bi “sukobio” sa flavanolima.

Takođe, istraživači naglašavaju da nije dovoljno samo birati zdrave sastojke — način pripreme i kombinovanja može značajno uticati na to koliko telo zaista iskorišćava hranljive supstance.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com