Bananu nikada nemojte kombinovati s ovim voćem: Možete napraviti veliku štetu telu

Prema savetima stručnjaka, bananu ne bi trebalo kombinovati sa nekim vrstama voća – jer činite štetu u svom organizmu.
Ako volite da započnete dan zdravim smoothiejem, možda činite grešku koja umanjuje benefite tog napitka. Prema najnovijem istraživanju sa Univerziteta u Kaliforniji u Davisu, kombinacija banane sa određenim voćem može značajno umanjiti apsorpciju antioksidansa.
Banana u smoothieju smanjuje apsorpciju flavanola
Istraživači su otkrili da kada se banana doda u smoothie, nivo flavanola — biljnog spoja sa važnim antioksidativnim funkcijama — u krvi i urinu može biti čak 84 % niži u poređenju sa smoothiejem bez banane.
U studiji su učesnici dobili kapsulu flavanola, a zatim su u dve grupe pili smoothie — jedna je sadržavala bananu, a druga bobičasto voće. Oni koji su pili smoothie sa bananom pokazali su znatno niže vrednosti flavanola.
Enzim u banani blokira korisna jedinjenja
Glavni razlog je enzim polifenol oksidaza (PPO), koji je prisutan u banani i često je odgovoran za potamnjavanje ploda nakon oguljenja. Taj isti enzim može ometati apsorpciju flavanola prilikom unosa putem hrane.
Flavanoli pripadaju porodici polifenola i važni su za zdravlje srca i mozga. Oni se nalaze u jabukama, borovnicama, grožđu, kakau i drugim namirnicama.
Šta stručnjaci savetuju?
Umesto da bananu dodajete u smoothie s bogatim izvorima flavanola, bolje je da je ne kombinujete sa njima.
Birajte voće s niskim nivoom PPO enzima — npr. ananas, mango, narandža — kao bolju alternativu za mešavine.
Ako baš želite bananu, koristite je u napicima bez dodatka bobičastog voća ili kakaa, kako se njen enzim ne bi “sukobio” sa flavanolima.
Takođe, istraživači naglašavaju da nije dovoljno samo birati zdrave sastojke — način pripreme i kombinovanja može značajno uticati na to koliko telo zaista iskorišćava hranljive supstance.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com