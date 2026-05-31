Bela kora lubenice je deo koji 9 od 10 ljudi baci, a muškarcima radi posao bolje od plave pilule

Bela kora lubenice završava u đubretu, a krije citrulin koji širi krvne sudove. Probajte je pre nego što sledeći put bacite koru.

Bela kora lubenice je onaj sloj između crvene srži i zelene ljuske koji 99 odsto ljudi baci u kantu. A baš tamo se krije aminokiselina koju neki urolozi porede sa blagim oblikom plave pilule.

Zvuči kao marketinški trik, ali iza priče stoji konkretna hemija, ne folklor.

Zašto se baš taj beli sloj poredi sa Viagrom

Tajna se zove L-citrulin. Telo ga pretvara u arginin, a arginin u azot-monoksid, molekul koji opušta zidove krvnih sudova. Krv lakše teče, pritisak se spušta, a kod muškaraca to znači jaču i stabilniju erekciju. Plava pilula radi sličan posao, samo agresivnije i sa receptom.

Zanimljivo je gde se citrulin krije. Crvena srž ga ima, ali bela pulpa lubenice sadrži ga gotovo duplo više. Dakle, deo koji najčešće završi u smeću je nutritivno najjači.

Šta kaže nauka, bez preterivanja

Italijanski urolozi su 2011. testirali oralni L-citrulin kod muškaraca sa blagom erektilnom disfunkcijom. Rezultati su objavljeni u časopisu „Urology“, a pilot studija o L-citrulinu i tvrdoći erekcije pokazala je da je polovina ispitanika prijavila poboljšanje nakon mesec dana suplementacije. Efekat je blaži od lekova, ali statistički merljiv.

Važna ograda: jedan obrok lubenice nije terapija. Govorimo o redovnom unosu i o tome da kora od lubenice može da bude jeftin saveznik, ne čudotvorni lek. Ko ima ozbiljnije probleme, ide kod lekara.

Da li je bela kora lubenice jestiva

Jeste. Ima blago travnati ukus, hrskava je i podseća na krastavac. Možete je iseckati u salatu sa feta sirom, ubaciti u smuti sa limetom i nanom, ili je kratko propržiti sa belim lukom kao prilog. Najgore što možete je da je sažvaćete sirovu sa kožom – ostružite tanku zelenu opnu i ostaje vam čista bela pulpa.

Kome ovo nije pametno da proba

Ako pijete lekove za pritisak, nitrate ili sildenafil, ne improvizujte. Kombinacija sa namirnicama koje šire krvne sudove može vam previše oboriti pritisak. Isto važi i za osobe sa bubrežnim problemima, jer citrulin telo metaboliše preko bubrega.

Koliko lubenice treba pojesti da bi se nešto osetilo

Procene govore o oko jedan i po do dva kilograma lubenice sa belom korom dnevno tokom nekoliko nedelja da bi se postigao nivo citrulina blizak suplementima. To je puno. Realnija varijanta: jedite belu pulpu redovno tokom sezone i ne očekujte trenutno čudo, već postepenu razliku.

Praktičan trik koji menja sve

Pre nego što isečete lubenicu, ne bacajte sredinu kore. Stavite je u kesu i zamrznite. Zimi je ubacite u smuti, dinstano povrće ili turšiju. Sezona prolazi, a beli deo lubenice ostaje upotrebljiv mesecima.

Da li ste ikada probali da pojedete belu pulpu lubenice ili ste je oduvek bacali bez razmišljanja?

Da li bela kora lubenice ima više citrulina od crvene srži?

Da, bela pulpa sadrži znatno višu koncentraciju L-citrulina od crvenog mesnatog dela lubenice, prema dostupnim analizama sastava ploda

Može li lubenica zameniti lekove za potenciju?

Ne može. Lubenica daje blag efekat preko citrulina, ali nije zamena za propisanu terapiju kod dijagnostikovane erektilne disfunkcije

Kako pripremiti belu koru lubenice da bude ukusna?

Ostružite zeleni sloj, iseckajte belu pulpu na kockice i dodajte u salatu sa fetom, limunom i maslinovim uljem ili je kratko propržite

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

