Beli pirinač jedete pogrešno: jedan trik pretvara običan tanjir u hranu za vaša creva, a malo ko ga zna

Beli pirinač ima lošu reputaciju, ali jedan jeftin trik menja sve. Pročitajte kada vam koristi, a kada vam diže šećer u krv.

Beli pirinač godinama nosi etiketu namirnice koje se treba kloniti, a evo zašto je to samo pola istine. Jedna ista šolja može vam dići šećer u krv ili nahraniti dobre bakterije u crevima. Sve zavisi od jednog poteza koji većina ljudi preskoči. Ostaje pitanje koje vredi razjasniti pre sledećeg ručka.

Zašto vam beli pirinač daje energiju za pet minuta

Ova bela žitarica je gorivo koje telo brzo pretvara u snagu. Jedna šolja kuvanog pirinča nosi oko 45 grama ugljenih hidrata. Telo ih razlaže u glukozu, osnovno gorivo za rad mozga i mišića. Mana je ista kao i prednost: pošto je reč o rafinisanoj žitarici, varenje ide munjevito i šećer u krvi skoči naglo.

Jedna šolja ima oko 205 kalorija, svega 0,44 grama masti i 4,25 grama proteina. Nema dodatog šećera, a natrijuma gotovo da nema, samo 1,58 miligrama. Uz to dobijate fosfor za kosti i zube i selen, koji telu treba u sitnim količinama za zaštitu ćelija.

Trik koji običan pirinač pretvara u hranu za creva

Skuvajte pirinač, pa ga ostavite da se ohladi u frižideru. Time u njemu nastaje rezistentni skrob. To je složeni ugljeni hidrat koji se ponaša kao prebiotik, dakle hrana za korisne bakterije u crevima. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Nutrients“, istraživanje o rezistentnom skrobu i zdravlju creva ukazuje da ovakav skrob može podržati rad creva i metabolizam.

Ohlađen pa podgrejan pirinač zadržava deo tog skroba. Tako od proste priloge dobijate nešto što vašoj probavi zaista koristi.

Da li je beli pirinač zaista loš za zdravlje?

Nije loš sam po sebi. Beli pirinač je bezbedan uz umerenu konzumaciju, prirodno je bez glutena i daje brzu energiju, ali nema vlakna i minerale koje ima smeđi.

Gluten je protein iz pšenice, ječma i raži. Pošto ga u pirinču nema, on je siguran izbor za osobe sa celijakijom i one koji teško podnose gluten. Jedna šolja daje i 19 miligrama magnezijuma, minerala koji učestvuje u preko 300 reakcija u telu i čuva gustinu kostiju.

Smeđi ili beli pirinač: ko pobeđuje

Smeđi pirinač čuva ceo zrno, dakle mekinje, klicu i endosperm. Tu su vitamini B grupe i vlakna. Kod proizvodnje belog pirinča uklanjaju se mekinje i klica, a sa njima i većina vlakana i minerala. Ostaje skrobni endosperm i čista energija.

Ako pazite na težinu ili šećer, integralne žitarice su pouzdaniji saveznik. Beli pirinač ostaje sasvim u redu kao deo raznovrsnog tanjira.

Arsen u pirinču: rizik koji isperete vodom

Pirinač prirodno upija arsen iz zemljišta. U većim količinama taj element izaziva mučninu, povraćanje i proliv. Dobro pranje pre kuvanja i kuvanje u čistoj vodi može smanjiti nivo arsena do 57 procenata. Pet sekundi ispiranja menja mnogo.

Druga zamka je preterivanje. Velike količine belog pirinča dižu šećer i insulin, što na duge staze povećava rizik od dijabetesa.

Šta sve možete da napravite od jedne šolje

Pirinač je posuda za hiljadu ukusa. Ubacite ga u vok, supu ili čorbu od povrća. Odlična je osnova za činiju sa nemasnim proteinima i pečenim povrćem.

Za doručak ga umešajte u kajganu sa začinskim biljem

Skuvajte ga sa voćem, orasima i semenkama umesto kaše

Za desert napravite puding, lepljivi pirinač sa mangom ili slatki pirinač sa kokosom

A vi, da li hladite pirinač pre nego što ga pojedete ili ga jedete čim siđe sa šporeta? Napišite u komentarima kako ga najčešće spremate.

Da li je beli pirinač zdraviji ako ga ohladim?

Hlađenje stvara rezistentni skrob koji hrani dobre crevne bakterije. Zato ohlađen pa podgrejan pirinač probava lakše podnosi nego svež topao.

Koliko kalorija ima šolja kuvanog belog pirinča?

Oko 205 kalorija, uz 44,6 grama ugljenih hidrata i 4,25 grama proteina. Masti gotovo da nema, svega 0,44 grama.

Da li beli pirinač sadrži gluten?

Ne, pirinač je prirodno bez glutena. Bezbedan je za osobe sa celijakijom i one osetljive na gluten.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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